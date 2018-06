Zuhören für das neue CDU-Programm

„Wir machen uns gemeinsam auf den Weg zu einem neuen Grundsatzprogramm“, lautet die Devise mit dem Ziel, ein Programm auf die Beine zu stellen, das alle Facetten der CDU widerspiegele. Dabei sei das Jahr 2018 das des Zuhörens, 2019 das Jahr des Diskurses und 2020 das Jahr der Entscheidung, so die Politikerin.

Auf ihrer sogenannten „Zuhör-Tour“ durch die Republik mit insgesamt mehr als 40 Veranstaltungen machte die Generalsekretärin auch Station in Wetzlar, wo sie im Konferenzraum des Ernst-Leitz-Hotels vom CDU-Kreisvorsitzenden Hans-Jürgen Irmer und gut 100 Parteimitgliedern empfangen wurde. Diesen versicherte sie, dass sich die CDU mehr denn je jenen Themen offensiv widmen werde, die den Menschen unter den Nägeln brennen: „Eine falsche Political Correctness bringt uns nicht weiter.“

Im Parteiprogramm von 2007 komme beispielsweise der Bereich Digitalisierung mit keinem Wort vor. Angesichts eines schwierigen Ergebnisses bei der Bundestagswahl und den Erfahrungen mit einer noch schwierigeren Regierungsbildung und in Zeiten, „in denen viele Gewissheiten ins Rutschen gekommen sind“, sei es mit dem Anhängen eines „Modernisierungskapitels“ an das 2007er Parteiprogramm nicht getan. Eine neues muss her. Und deshalb die „Zuhör-Tour“ als Basis für weitere Schritte.

Mitglieder der CDU fordern in Wetzlar in stärkeres Profil der Partei beim Thema Zuwanderung

Über zwei Stunden dauerte der Dialog. Dabei kamen viele Themen zur Sprache: Gesundheit, Bildung, Wirtschaft/soziale Marktwirtschaft, Europa, Bundeswehr, Zuwanderung, Sicherheit und andere mehr.

Gerade die Zuwanderungspraxis der letzten Jahre habe die CDU nachhaltig Stimmen gekostet, machte die Basis deutlich, die mehr Gehör und in Sachen Zuwanderung und Sicherheit ein schärferes Profil forderte. Zuwanderung müsse sich an deutschen Erfordernissen und Bedingungen orientieren, die Asylpraxis sich dringend an den Kriterien des Grundgesetzes ausrichten.

Aktuell 320 000 bei den Verwaltungsgerichten anhängige Verfahren seien nicht hinnehmbar. Mehrere 100 000 Menschen müssten nach Abschluss der Asylverfahren Deutschland eigentlich verlassen. Die tatsächlichen Abschiebezahlen aber seien minimal. Ein anderes rechtliches Gerüst sei notwendig, wurde der Generalsekretärin mit auf den Weg gegeben. Andererseits sollten integrationswilligen Flüchtlingen weniger Schwierigkeiten gemacht und Steine in Form bürokratischer Hemmnisse in den Weg gelegt werden.

Kramp-Karrenbauer verwies auf das funktionierende System des Forderns und Förderns in Dänemark. Ein solch „stimmiges System des Kontrollierens und Steuerns“ täte Deutschland gut, vor allem, wenn es europaweit praktiziert würde. „Das schafft dann Akzeptanz.“

Die heimische CDU-Basis forderte die Generalsekretärin und damit die gesamte Partei auf, im Umgang mit dem Islam zu den westlichen Werten zu stehen. Der „gelebte Islam“ in Deutschland und Europa sei in erheblichen Teilen antichristlich, antisemitisch und somit antidemokratisch.

Wer mit den hiesigen Werten und dem Grundgesetz nicht klarkomme, sollte wieder gehen. „Ansonsten setzen wir die Demokratie aufs Spiel“, so der Standpunkt der Basis, die eine Begrenzung der Zuwanderung für unabdingbar hält, „um die Gesellschaft zusammenzuhalten“. Dem widersprach Kramp-Karrenbauer nicht. Sie hält aber die Stärkung der moderaten Kräfte im Islam für dringlich. „Hierbei geht es um eine der großen Zivilisationsfragen in Europa.“

Es sei Aufgabe der Politik, die Spielregeln zu formulieren und deren Überwachung zu gewährleisten, wie sich der Islam in der deutschen Gesellschaft bewegen kann.

Um alle von der heimischen CDU-Basis angesprochenen Bereiche muss es laut Kramp-Karrenbauer einem offenen Dialog geben, eine eine ehrliche Diskussion ohne Denkverbote. Abseits von Pauschalisierungen seien Debatten entlang konkreter Fragen notwendig.