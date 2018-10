Zusammen  Ziele erreichen

Anja Hildenbrand-Backhaus arbeitet bei der Vitos-Weil-Lahn in der Früh-Rehabilitations-Phase B, die direkt auf die Akutsituation folgt, wie beispielsweise einem Schlaganfall. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit als Ergotherapeutin liege daher darin, herauszufiltern, was jeder Patient kann und was an Zielen für die Patienten erreichbar ist.

„Dabei wird alles individuell auf die Situation des Patienten abgestimmt, denn ein gelähmter Arm eines Patienten ist nicht zu vergleichen mit dem gelähmten Arm eines anderen. Der eine kann ihn mehr, der andere weniger bewegen und so wird jeder gelähmte Arm individuell und nach den besterreichbaren Zielen behandelt“, erzählt die 47-Jährige.

In der Früh-Reha-Station seien die Hauptbestandteile der Behandlung das motorische Training, das alternative Training und das kognitive Training, um die motorischen und kognitiven Einstellungen wieder zu erlernen und den eigenen Körper richtig wahrzunehmen. Das Wichtigste sei die Alltagsfähigkeiten der Patienten wiederherzustellen und für jeden Patienten das Ziel der Selbstständigkeit und sozialen Teilhabe zu erlangen. Weitere Aufgaben von Anja Hildenbrand-Backhaus sind Angehörigen-Gespräche, sowie das Anleiten von Praktikanten und die Teilnahme an den wöchentlichen Teamsitzungen. „Im Früh-Reha-Bereich haben wir viele Berufsgruppen direkt vor Ort, mit denen ich zusammenarbeite. Die Mitarbeiter von der Pflege, die Physiotherapeuten, die Logopäden, sowie Ärzte, die Neuropsychologie und die physikalische Therapie treffen sich mit uns Ergotherapeuten einmal in der Woche um die bestmögliche Behandlung für jeden Patienten zu finden. Wir sind also ein großes Team, was viele Vorteile mit sich bringt.“

Eigenschaften, die für den Beruf der Ergotherapeutin wichtig seien sind Geduld, Fachwissen, das man durch die dreijährige schulische Ausbildung erlangt, Kreativität, Teamfähigkeit, Einfühlsamkeit, Vielseitigkeit und Flexibilität, sowie Offenheit den Menschen gegenüber. Die Ausbildung sei jedoch nur der Grundstein: „Während der Ausbildung schnuppert man in alle Fachbereiche der Ergotherapie herein und kann danach einen Bereich wählen. Darunter fallen Psychiatrie, Orthopädie, Pädiatrie, Arbeitstherapie, Geriatrie und die Neurologie. Nachdem man seinen Fachbereich gewählt ha,t kann man sich in diesem immer weiterentwickeln und zum Beispiel Fortbildungen besuchen“, erzählt die dreifache Mutter.

Das schönste an dem Beruf der Ergotherapeutin sei die Arbeit mit den Menschen. „Wenn man das Ziel des Patienten erreicht hat, egal ob er wieder zurück ins Berufsleben kann oder wieder selbstständig essen, ist einfach ein wunderschönes Gefühl. Neben dem Patienten zu sitzen und nichts tun zu müssen, weil er es ganz allein schafft, ist genauso schön für mich. Oder Patienten, die wiederkommen und erzählen, was sie seitdem alles erreicht haben ist der Grund dafür, warum ich meinen Beruf so gerne mache.“ (hah)