„Chefs von Morgen“ ans Unternehmen binden

Es gilt in einem wettbewerbsintensivem Umfeld, Nachwuchsführungskräfte zu erkennen, zu gewinnen, zu fördern und an das Unternehmen zu binden. Dazu hat der Landkreis mit Fach- und Führungskräften der Partnerunternehmen ein Cross-Mentoring-Programm für den potenziellen Führungsnachwuchs angeboten. 20 Mentoren und ebenso viele Schützlinge nahmen daran teil. Ziel ist, dass sich die Nachwuchskräfte ihrer persönlichen Ressourcen bewusster werden und diese weiterentwickeln.

Die Ergebnisse der einjährigen Arbeit dürften auch für andere Unternehmen von Interesse sein. Sie werden bei einer öffentlichen Abschlussveranstaltung am Donnerstag, 24. Mai, von 16 bis 17.30 Uhr in der Kreisverwaltung, Saal D 2.001, Karl-Kellner-Ring 51 in Wetzlar vorgestellt. Anmeldung sind bis zum 15. Mai unter (0 64 41) 4 07 12 23 oder E-Mail wifoe(at)lahn-dill-kreis.de. erwünscht. (red)