„Eine Perspektive für wahre Helden“

Von elf bis 17 Uhr standen Pflegeexperten und solche, die es werden wollen, für Fragen rund um Ausbildung und Bewerbung, Berufseinstieg und Weiterentwicklung zur Verfügung.

Im Dialog mit Dozenten und Auszubildenden oder auch ganz plastisch beim Torso-Puzzle sollten interessierte junge Menschen herausfinden können, ob diese Branche das Richtige für sie ist. Als schnelle und effektive Möglichkeit, sich ohne die Barriere eines offiziellen Vorstellungsgesprächs näher kennenzulernen, stand erstmals auch ein „Job-Speed-Dating“ im Angebot.

Anlass für diesen Aktionstag der Pflege war auch die Tatsache, dass am neuen Standort der Gesundheits- und Krankenpflegeschule an der Holzheimer Straße die Ausbildungskapazität bald deutlich erhöht werden kann.

Ab April startet dort ein neuer, zweiter Ausbildungskursus zur Gesundheits- und Krankenpflege, um den Fachkräftebedarf in der Pflege aktiv zu sichern und das Angebot an gut ausgebildeten Gesundheitsfachkräften in den verschiedensten Bereichen zu verbessern.

Nach dem bevorstehenden Umzug kann die Einrichtung jungen Menschen statt bisher 75 künftig 150 Ausbildungsplätze anbieten. „Pflege macht stark – Zukunft und Perspektive für wahre Helden“: Mit diesen Slogans wirbt die Schule gleichzeitig auch im Rahmen einer großen Werbekampagne für die vielseitige Ausbildung.

Krankenpflege heute, so machten es Dozenten und Auszubildende den Besuchern in der Werkstadt deutlich, das erfordert nicht nur eine Vielzahl medizinisch-pflegerischer Kenntnisse, sondern auch Managementqualitäten. Denn mittlerweile weist auch der Pflegeberuf viele Spezialisierungen und ein vielschichtiges Kompetenzspektrum auf.

Wegen der demografischen Entwicklung ist die Pflegebranche ein Wachstumsmarkt

So stehen sowohl die Pflege für Kinder und Erwachsene, als auch für alte und geriatrische Patienten im Fokus der Ausbildungsinhalte, Prävention und Rehabilitation ebenso wie der ambulante, stationäre und nachstationäre Bereich.

„Ich bin überzeugt, dass wir heute viel Überzeugungsarbeit für einen Beruf mit Zukunft leisten konnten“, resümierten Vincenz-Pflegedirektorin Martina Weich und Sibylle Schnurr, Leiterin der Gesundheits- und Krankenpflegeschule. Die Einrichtung, die sich in Anlehnung an die unmittelbare Nachbarschaft zum Einkaufszentrum nun auch „Bildungswerkstadt“ nennt, wird das Ihre dazu beitragen.

Martina Weich: „Pflegekräfte tragen eine große Verantwortung und werden in der Gesellschaft von morgen immer mehr Gewicht bekommen. Ihre wichtige Rolle verdient gute Arbeitsbedingungen, Respekt und Wertschätzung – mit einer fundierten, an modernsten wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgerichteten Ausbildung bieten wir am neuen Standort eine gute Basis.“

Dem schließt sich auch der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft an: „Die medizinische und pflegerische Versorgung der Menschen der Region auf hohem Niveau ist nur mit motiviertem, gut ausgebildetem Personal zu gewährleisten“, so Guido Wernert. „Deshalb möchten wir vielfältige Möglichkeiten zur Aus-, Fort- und Weiterbildung bieten.“

Wegen der demografischen Entwicklung ist die Pflegebranche ein Wachstumsmarkt. Auch die Nachfrage nach qualifizierten Pflegekräften wächst weiter. Zudem eröffnen sich jungen Menschen nach einer Ausbildung interessante Berufsoptionen – beispielsweise auch die Weiterqualifizierung über ein Hochschulstudium: in Pflegeforschung, Pflegemanagement und Pflegepädagogik.

Insofern werten Vertreter der Krankenhausgesellschaft den neuen Gesundheitscampus als zukunftsweisende Entwicklung. (red)