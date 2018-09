„Es ist ein schöner Beruf, der Spaß macht“

„Es ist ein absolut schöner Beruf, der Spaß macht und ein wichtiger Bestandteil der therapeutischen Versorgung im Gesundheitswesen darstellt.“

Nach der schulischen Ausbildung zur Physiotherapeutin hat Dorthe Geis in einer Praxis angefangen und arbeitet seit 2002, nach kurzem Auslandaufenthalt, bei Vitos. Bis 2013 in der Vitos Teilhabe beschäftigt, arbeitet die 42-Jährige seit 2014 in der neurologischen Klinik und hat von 2011 bis 2013 berufsbegleitend studiert und sich ständig weitergebildet. „Das ist das Schöne an meinem Beruf. Mein Berufsfeld bietet unheimlich viele Facetten und es ist faszinierend wie viele Möglichkeiten einem nach der Ausbildung offenstehen. Es gibt verschiedene Fachgebiete und viele verschiedene Einsatzorte. Auch die Flexibilität während des Berufslebens ist einfach super.“ Geis sei schon sehr früh klar gewesen, dass sie einmal Physiotherapeutin werden möchte.

„Leben ist Bewegung“

Sie habe sich als Kind schon immer gerne bewegt. Die Hauptaufgabe eines Physiotherapeuten sei der Erhalt, die Wiederherstellung und die Verbesserung von den körperlichen Funktionen ihrer Patienten. Im Behandlungsspektrum des Therapiezentrums der Vitos Weil-Lahn wird anhand der Diagnose und der Symptome ein individuelles Therapieziel für den Patienten festgelegt, es gibt Einzel- und Gruppentherapien für die Patienten aus der Neurologie, der Psychosomatik und der Psychiatrie, sowie ambulante Behandlungen nach Verordnung. Geis übernimmt hauptsächlich die Behandlung von ambulanten Patienten, arbeitet aber auch viel mit ihren Kollegen zusammen, was ihr auch sehr gefalle. „Ich liebe es mit Menschen zusammenzuarbeiten. So ist kein Tag wie der andere.“

Auf die Frage, welche Eigenschaften man mitbringen müsse, fällt der zweifachen Mutter viel ein: „Zuerst ist ein großes Interesse an Medizin, Sport und Bewegung sehr wichtig, denn Leben ist Bewegung. Die Bereitschaft sich immer weiter zu bilden ist ebenfalls von großer Bedeutung in meinem Beruf. Eine weitere wichtige Aufgabe sei die pädagogische Funktion als Vorbild: „Man kann einem Patienten nicht sagen er solle sich mehr bewegen, wenn man selbst keinen Spaß an Bewegung hat. Zudem ist eine gute körperliche Konstitution bei Physiotherapeutin eine Voraussetzung.“ Die Arbeit mit Menschen erfordere außerdem eine gute Sozialkompetenz. (hah)