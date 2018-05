„Helfer in der Pflege“ entlasten

Seit November 2017 bietet der Kreisverband diese Weiterbildungen an. Nun wurden die jeweils ersten Kurse beendet. Melanie Czampiel-Renner gehört zu den ersten ausgebildeten „Helfern in der Pflege“.

Frau Czampiel-Renner, welchen Beruf haben Sie gelernt?

Melanie Czampiel-Renner: Ich bin Eisenbahnerin im Betriebsdienst, habe dann gewechselt und Ernährungsmanagement für Geriatrie gemacht. Dadurch bin ich an das Angebot „Alltagsbegleiter“ und somit auch an den „Helfer in der Pflege“ gekommen.

Wie kommt man vom Eisenbahnerberuf in einen Pflegeberuf?

Czampiel-Renner: Das kam erst, als meine Tochter auf die Welt kam und meine Großmutter zum Pflegefall wurde. Wir sind ein Vier-Generationen-Haushalt gewesen. Während der Elternzeit habe ich die Oma gepflegt, bis sie gestorben ist. Danach ging dann alles seinen Weg. Ich habe gemerkt, dass mir eine Tätigkeit in der Pflege um einiges besser liegt als der Beruf, den ich erlernt hatte.

Sie arbeiten nun in einem Pflegeberuf?

Czampiel-Renner: Genau, ich arbeite bei einem ambulanten Pflegedienst.

Haben Sie eine Berufsausbildung in diesem Bereich gemacht?

Czampiel-Renner: Nein, da war ich Quereinsteiger. Ich hatte ja Ernährungsmanagement Geriatrie gemacht und habe mich beim Pflegedienst beworben. Dort habe ich dann die Ausbildung zum „Alltagsbegleiter“ absolviert.

Warum haben Sie nun den Kurs „Helfer in der Pflege“ absolviert?

Czampiel-Renner: In der ambulanten Pflege verbinden wir den „Alltagsbegleiter“ mit dem Helfer in der Pflege. Mir war es wichtig, wirklich berufsspezifisch noch mal ein Zertifikat zu bekommen, eine weitere Kurzausbildung zu absolvieren, auch um zu schauen, ob wirklich alles richtig ist wie wir es täglich machen.

Die Inhalte des Kurses – erzählen Sie doch mal.

Czampiel-Renner: Die rechtlichen Grundlagen, Medizinkunde, wir haben viel über Demenz geredet, über Ernährung, über die Hygienevorschriften. Es ging auch darum, woran man einen Schlaganfall und einen Herzinfarkt erkennt. Ein Modul beschäftigte sich mit Erste Hilfe. Im Großen und Ganzen ging es darum, dass man für den Alltag wirklich vorbereitet ist.

Was ist Ihnen besonders leicht gefallen?

Czampiel-Renner: Das Thema Demenz.

Echt?

Czampiel-Renner: Ja, die Demenz ist für mich ein interessantes Thema. Ich arbeite gerne mit Demenzpatienten.

Warum?

Czampiel-Renner: Ich habe immer gesagt, ich habe zwei Kinder. Man muss wirklich schauen. Ein Demenzkranker geht in der Entwicklungsstufe immer weiter zurück. Wir holen die Leute da ab, wo sie stehen. Wir zeigen ihnen nicht auf „Du bist 87, in Rente und schwer krank.“ Wir gehen hin und fragen „Wie geht’s? Was machen wir heute?“ Wir gehen mit ihnen spazieren oder schauen mit ihnen alte Bilder von früher an. Wir sind einfach im Leben der Menschen mit drin.

Welches Thema im Kurs „Helfer in der Pflege“ war für Sie etwas schwieriger?

Czampiel-Renner: Medizinkunde. Also Medikamente, die Zusammenstellung, wie welches Medikament wirkt. Das war eine sehr, sehr trockene Theorie. Ich habe mit Karteikartensystem gelernt. Und es hat geklappt.

Was nehmen Sie aus dem Kurs mit?

Czampiel-Renner: Sehr viel Erfahrung. Wir können viel mehr umsetzen, zum Beispiel die Kinästhetik. Das ist ein Bewegungsablauf, rückenschonend für die Pflegenden und auch für die Menschen, die gepflegt werden. Man vereinfacht sich damit vieles. Der Ablauf wird effizienter. Es geht darum, dass das Aufstehen der Patienten leichter wird. Man zieht nicht mehr, man nimmt die Körperbewegung mit. Dadurch ist der Ablauf viel, viel flüssiger. Man nimmt den eigenen Schwung mit und erleichtert sich und dem Patienten mit ein paar Handgriffen die Bewegung.

Lernt man das in den Weiterbildungsangeboten sonst nicht?

Czampiel-Renner: Ich habe mich vorher damit nicht befasst, aber in dem Dienst, in dem ich arbeite, haben die Examinierten alle diese Ausbildung. Sie müssen oft mit schwer kranken, immobilen Menschen arbeiten und da erleichtert es vieles. Ich kann es allen in der Pflege nur empfehlen.

Ihre Meinung: Kann der „Helfer in der Pflege“ die Pflegefachkräfte entlasten?

Czampiel-Renner: Auf jeden Fall. Wir können gewisse Aufgaben übernehmen. Sei es die Grundpflege, sei es Essen anreichen, sei es die Betreuung. Wir können viel unterstützen, so dass sich das examinierte Personal auf seine eigentlichen Aufgaben konzentrieren kann. Das Personal muss es aber auch wollen.

HINTERGRUND

„Helfer in der Pflege“ und „Alltagsbegleiter“ sind Qualifikationen, um Zuhause Angehörige zu pflegen und ihnen zur Hand zu gehen.

Der „Helfer in der Pflege“ kann zudem haupt- und nebenberuflich in einer ambulanten Pflegeeinrichtung arbeiten. Die Ausbildung dazu ist keine anerkannte Berufsausbildung, sie qualifiziert zu Pflegehilfstätigkeiten und zur Grundpflege unter Anleitung einer examinierten Kraft. Die theoretische Ausbildung dauert zwölf Wochen mit je acht Unterrichtseinheiten an zwei Tagen. Das Praktikum umfasst 80 Stunden. Die beiden Module können parallel absolviert werden. Den ersten Kurs absolvierten sechs Teilnehmerinnen erfolgreich.

Der „Alltagsbegleiter“ spricht Menschen an, die bereits als Hauswirtschaftskraft tätig sind, die auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung sind oder die mit hilfsbedürftigen und alten Menschen arbeiten möchten. Auch dieser Kurs umfasst zwölf Wochen theoretische Ausbildung und 80 Stunden Praktikum. Zudem gibt es einen Aufbaukurs Betreuungsarbeit. Sieben Teilnehmer bekamen nun ihre Urkunden.

Weitere Informationen: www.drk-dillenburg.de. (kaw)