„Ich schätze die Neugierde!“

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?

Verena Schön: Als ich noch sehr jung war, wollte ich Friseurin werden, die erste Friseurin mit Hochschulabschluss. Mein zweiter Wunsch war dann Archäologin.

Haben Sie in Ihrer Kindheit viel Zeit in der Firma verbracht?

Schön (lacht): Oh ja! Mein erster Tag in der Firma war der, als ich nach meiner Geburt aus dem Krankenhaus kam. Meine Eltern haben beide hier in der Firma gearbeitet, ich habe eigentlich meine ganze Kindheit hier verbracht, die Mitarbeiter sind meine erweiterte Familie.

War schon immer klar, dass Sie später in das Unternehmen einsteigen würden?

Schön: Ja, das war mir schon immer klar. Die Firma ist das Lebenswerk meiner Eltern. Das bedeutet mir sehr viel, und das möchte ich fortführen. Nur dass ich so jung einsteige, war nicht klar. Doch nach dem Tod meiner Mutter habe ich mich entschieden, ihre Position im Unternehmen zu übernehmen.

Sie sind 25 Jahre alt. Wie ist das, als so junge Frau in der Geschäftsführung zu arbeiten?

Schön: Manchmal anstrengend, aber vor allem eine spannende Herausforderung. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung wie einige unserer Mitarbeiter oder Geschäftspartner, deshalb muss ich mir manchmal Respekt verschaffen – allerdings nicht nur wegen des Alters, sondern auch, weil ich eine Frau bin. Aber es macht mir großen Spaß, ich liebe Herausforderungen.

Wie lange arbeiten Sie täglich?

Schön: Zwischen acht und zehn Stunden arbeite ich in der Firma. Es gibt immer etwas zu tun, man ist nie fertig. Nebenbei mache ich noch meinen Master in Betriebswirtschaftslehre in Gießen. Durch die Doppelbelastung bleibt mir nicht viel Freizeit. Die Firma hat von der Zeitaufteilung her ganz klar Priorität.

Was macht Ihnen an Ihrem Beruf am meisten Spaß?

Schön: Dass jeder Tag etwas Neues bringt. Ich bin zum Beispiel unter anderem für die IT im Haus zuständig, da arbeite ich mit den Mitarbeitern aus den verschiedenen Abteilungen zusammen an Lösungen.

Was verstehen Sie unter Erfolg im Beruf?

Schön: Für mich heißt Erfolg, zufrieden mit mir selbst zu sein. Zum Beispiel sehe ich es als Erfolg, von Kollegen und Geschäftspartnern geschätzt zu werden. Natürlich ist auch finanzieller Erfolg wichtig.

Fällt es Ihnen leicht, Entscheidungen zu treffen?

Schön: Mal so, mal so: Die Entscheidungen im operativen Bereich fallen mir zunehmend leichter. Bei Personalentscheidungen ist das nicht so. Da geht es schließlich um Menschen.

Welche Eigenschaften sollte ein Mitarbeiter für die Firma Hund mitbringen?

Schön: Er muss natürlich fachlich qualifiziert sein, aber vor allem muss er motiviert sein. Er muss für die Sache, die er machen will, brennen. Und ich schätze die Neugierde!

Was schätzen Sie am Unternehmen Hund?

Schön: Zum einen schätze ich, dass wir technologisch sehr breit aufgestellt sind. Zum anderen schätze ich die Menschen in unserem Unternehmen. Bei uns arbeiten so viele verschiedene Charaktere im Haus, wir haben ein tolles Arbeitsklima, alle ziehen motiviert an einem Strang.

Worauf sind Sie besonders stolz?

Schön: Dass ich in den vergangenen Jahren gute Kontakte zu den Mitarbeitern aufgebaut habe, und dass der Übergang mit mir als Geschäftsführerin gut geklappt hat. Es ist schließlich nicht so selbstverständlich, wenn plötzlich eine 25-Jährige vor langjährigen Mitarbeitern an der Spitze der Firma steht.

Auf was könnten Sie in Ihrem Leben nicht verzichten?

Schön: Auf Reisen. Es ist mein Ausgleich zu Beruf und Studium.

Wie verreisen Sie am liebsten?

Schön: Am liebsten bin ich mit Rucksack unterwegs – ohne lange Planungen, einfach einen Flug buchen, und los geht es. Zuletzt bin ich mit Bus und Bahn durch Vietnam gereist. Ich übernachte gern in Hostels, Fünf-Sterne-Hotels mit Poolanlage sind nicht mein Ding. Ich will schließlich unterwegs Land und Leute kennenlernen.

Wo sehen Sie die Firma in zehn Jahren?

Schön: Ich möchte das Wachstum unserer Firma moderat und nachhaltig vorantreiben und unseren Mitarbeiterstamm ausbauen. Ich wünsche mir, dass wir viele neue Produkte auf den Markt bringen wie unseren Pollenmonitor. Das ist derzeit weltweit das einzige Gerät, das ein detailliertes Bild über die lokale Pollenbelastung liefern kann. Solche Projekte wünsche ich mir für die Zukunft noch mehr.