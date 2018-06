„Industrie 4.0“ steht auf dem Stundenplan

Entwicklungen der sogenannten „Industrie 4.0“ bringen viele Veränderungen in Arbeitswelt und berufliche Bildung. Unternehmen benötigen für ihre innovative Leistungsfähigkeit qualifizierte Fachkräfte, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Außer Abläufen im Betrieb verändert sich auch die Rolle des Facharbeiters.

Von ihm wird zukünftig zunehmend verlangt, Entscheidungen im Sinne der „Industrie 4.0“ zu fällen, mehr Kommunikationsaufgaben wahrzunehmen und Prozesse und Systeme zu steuern. Dies stellt auch eine große Herausforderung an die Ausbildung der Facharbeiterinnen und Facharbeiter dar, denn die Auszubildenden müssen innerhalb kurzer Zeit Prozesswissen eines digital vernetzten Arbeitsplatzes erlernen.

Um Auszubildende auf diese Herausforderungen vorzubereiten und sie an die Themen von „Industrie 4.0“ heranzuführen, bieten die Gewerblichen Schulen Dillenburg nun im Wahlunterricht „Digitale Fertigungsprozesse“ an. Das Angebot richtet sich an Auszubildende im 3. Ausbildungsjahr in den Berufsfeldern Elektrotechnik und Metalltechnik.

Mit dem Angebot wird den Auszubildenden die Möglichkeit gegeben, sich entlang der intelligenten Wertschöpfungskette, die alle Phasen des Lebenszyklus’ eines Produktes mit einschließt, die Prozesse einer Smart Factory zu erarbeiten und sich damit Fachwissen für die zukünftigen Veränderungen im Sinne der „Industrie 4.0“ anzueignen.

Das schulinterne Curriculum sieht dazu folgende Inhalte vor:

Service- und Instandhaltungsprozesse, Automatisierungstechnik, Grundlagen von Datenschutz und Datensicherheit, Konstruieren und Fertigen mit CAD/CAM-Systemen, Gestalten von CNC-Fertigungsprozessen, Additive Fertigungsprozesse, Ökonomische Zusammenhänge der „Industrie 4.0“.

15 Auszubildende sind bei der Premiere dabei

Das Lehrerteam bringt dabei Fachkompetenz aus den Bereichen IT-Technik, Automatisierungstechnik und Maschinentechnik ein. Der Unterricht findet freitags in der 7. und 8. Stunde sowie in sechsstündigen Unterrichtsblöcken an ausgewählten Samstagen statt. Wer regelmäßig mitmacht, erhält dafür ein Zertifikat.

Dem Werben für das Angebot von Kursleiter Andreas Franz und Abteilungsleiter Burkhard Schneider folgten nun 15 Auszubildende.

Info: Burkhard Schneider, Abteilungsleiter Metalltechnik. (w)