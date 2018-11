„Mundpropaganda funktioniert am besten“

An die Whats-App-Gruppe musste sich Matthias Greeb erst einmal gewöhnen. 38 Jahre ist er schon Mitarbeiter von Meissner in Biedenkopf, davon viele Jahre Ansprechpartner für die Auszubildenden. Ein offenes Ohr hatte er für sie schon immer, durch die Gruppe jetzt auch über die Arbeitszeit hinaus. „Aber das ist auch so gewollt“, betont er.

340 Mitarbeiter hat die Meissner AG, davon 41 Auszubildende und sieben Studenten. „Wir haben eine 100-prozentige Facharbeiterquote“, sagt Timo Schwedler aus der Personalabteilung, „und wir bilden nicht über Bedarf aus.“ Meissner stellt Werkzeuge für die Autoindustrie her und beliefert weltweit Autobauer sowie deren Zulieferer.

Nils Hammer lernt im zweiten Lehrjahr Zerspaner. Er fühlt sich wohl in Wallau. „Meissner hat einen guten Ruf“, antwortet der 17-Jährige auf die Frage, warum er sich bei der Industrie beworben hat. Nachdem er begonnen hatte, bemerkte er schnell den großen Zusammenhalt unter den Kollegen.

Den erklärt Timo Schwedler damit, dass der Aufsichtsrat der nicht börsennotierten Aktiengesellschaft aus Mitarbeitern besteht: „Es gibt bei uns also ein großes Mitspracherecht und jeder weiß, wofür er arbeitet.“ Das hat auch Daniel Ehnert schnell gemerkt. „Das ist hier wie eine große Familie.“ Auch er lernt Zerspaner. „Das ist mein Traumberuf“, gesteht der 19-Jährige. Er möchte noch seinen Facharbeiter machen und kann sich anschließend auch ein Studium vorstellen. „Am liebsten hier.“

Wenn die Leistungen stimmen, werden Matthias Greeb und Timo Schwedler ihn dabei auf jeden Fall unterstützen. „Wir befürworten die Reihenfolge Schule – Ausbildung – Studium. Wir wollen unsere Studenten aus der Ausbildung rekrutieren“, so Timo Schwedler.

„Jeder weiß, wofür er arbeitet

Allerdings merkt auch die Industrie den demografischen Wandel. „Früher hatten wir 200 Bewerbungen pro Lehrjahr. Die Zeiten sind rum“, weiß Timo Schwedler, dass es auch in den nächsten Jahren nicht einfacher wird, Nachwuchs zu finden. Derzeit finden sie den durch Kurzzeitpraktika, häufig organisiert durch Schulen, zu denen das Unternehmen einen guten Kontakt aber keine Kooperationsverträge pflegt. Sie präsentieren sich ebenso auf Messen. „Aber die Mundpropaganda durch unsere Mitarbeiter funktioniert immer noch am besten“, resümiert Matthias Greeb.

Die Neulinge kommen während der zwei Kennenlerntage ins Gespräch. Ebenso gibt es Ausbildungsfahrten, die das Miteinander fördern, wie die beiden Ausbilder festgestellt haben. Alle zwei Wochen gibt es eine Azubisitzung, wo über Probleme, aber auch Fortschritte geredet wird. „In diesen persönlichen Gesprächen können sich alle mal aussprechen und wir erfahren so, wo der Schuh drückt“, erklärt Matthias Greeb. „Unsere Auszubildenden sind nicht isoliert, sondern vollkommen integriert.“ Genauso geht es auch den Kollegen aus der Einstiegsqualifikation, die vorrangig Flüchtlinge sind. Für sie ist Timo Schwedler ebenso Ansprechpartner sowie der Vermittler zwischen ihnen und dem Landkreis. Das Unternehmen organisiert selbst Deutschkurse. „Alle zwei Wochen lernen sie vier Stunden lang fachbezogenes Deutsch“, betont der Diplom-Pädagoge. Das gebe beiden Seiten ein besseres Gefühl und mehr Sicherheit.

Unter den Werkzeugmechanikern und Mechatronikern sowie den technischen Modellbauern gibt es auch einige Mädchen. „Wir legen großen Wert darauf, dass wir Mädchen in der Gruppe haben. Wir freuen uns auf jedes Mädchen, jede Frau in der Werkstatt. Sie haben einen guten Einfluss auf die Jungs“, sagt Timo Schwedler mit einem Augenzwinkern.