19 000 Kräfte fehlen

Bildung Lücke erreicht Rekordhoch in Hessen / Arbeitgeber fordern intensive Berufsorientierung und mehr MINT-Bildung an Schulen

Wetzlar/Frankfurt Der Bedarf an Fachkräften in MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) steigt. Die MINT-Lücke beträgt in Hessen bereits über 19 000 Arbeitskräfte, wie der MINT-Frühjahrsreport des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt.