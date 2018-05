29 starten und 14 schließen ab

Jetzt haben 14 Frauen und Männer ihre einjährige Ausbildung zum Altenpfleger am Bildungszentrum für Pflegeberufe der Königsberger Diakonie in Wetzlar erfolgreich abgeschlossen.

In dem zwölfmonatigen Kurs erlangten sie Kenntnisse, die für eine qualifizierte Pflege und Betreuung alter Menschen unter Anleitung einer Fachkraft befähigen.

Altenpfleger betreuen und pflegen ältere Menschen, helfen ihnen in den Dingen des täglichen Lebens, zum Beispiel beim Essen und bei der Körperpflege. Sie arbeiten eng mit dem Pflegepersonal zusammen und übernehmen unter anderem medizinisch-pflegerische Aufgaben und sind für hilfsbedürftige Menschen da. Sie sorgen mit dafür, dass die Patienten oder Bewohner ihr Leben so gut wie möglich genießen können. Zur Ausbildung gehörte auch die Arbeit in einer sozialen Einrichtung.

Dort haben die Auszubildenden Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben, die zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Pflege, Betreuung und Begleitung des Patienten und seiner Angehörigen erforderlich sind. Wie die Leiterin des Bildungszentrums, Andrea Frank-Böckel, berichtete, haben 29 neue Schüler im April die einjährige Ausbildung begonnen.

Seit 1974 bildet die Königsberger Diakonie an ihrer Altenpflegeschule in Wetzlar junge Menschen für Pflegeberufe aus. Insgesamt sind derzeit 180 Altenpflegeschüler in der dreijährigen Ausbildung zum Altenpfleger oder in der einjährigen zum Altenpflegehelfer. In den vergangenen vier Jahrzehnten haben mehrere tausend Menschen dort Kenntnisse für den Einstieg oder den Wiedereinstieg in das Berufsleben gefunden.

Zweig für Fort- und Weiterbildung wächst

Angesichts steigender Anforderungen in der Pflege wurde 2014 das Bildungszentrum für Pflegeberufe ins Leben gerufen. Bereits seit dem Jahr 2011 zeigt sich der Bereich Fort- und Weiterbildung als stark wachsender Zweig der Königsberger Diakonie.

Kontakt und weitere Informationen zur Ausbildung gibt es beim Bildungszentrum für Pflegeberufe - Altenpflegeschule der Königsberger Diakonie Robert-Koch-Weg 4b, 35578 Wetzlar. Sekretariat: Isabel Südwasser, (0 64 41) 20 61 19 E-Mail: i.suedwasser(at)koenigsbergerdiakonie.de. (lr)