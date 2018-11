30 Jahre Berufsinfos auf Rädern

Drei Jahrzehnte später eröffnen zehn moderne M+E-InfoTrucks bundesweit Schülerinnen und Schülern mit modernsten Medien und Hands-on-Experimenten die Faszination neuester Technik in der Metall- und Elektroindustrie. Nach der offiziellen Vorstellung 2014 feierte der Truck im Jahr 2015 seine Mittelhessen-Premiere am „Tag der Ausbildung“ bei der Firma Weiss Technik in Lindenstruth.

Auf zwei Etagen mit etwa 80 Quadratmetern Präsentationsfläche machen Multimedia-Anwendungen und anschauliche Experimentierstationen heute den InfoTruck-Besuch zum spannenden und nachhaltigen Erlebnis. Jugendliche lernen an M+E-typischen Arbeitsplätzen technische Zusammenhänge kennen. „Unser InfoTruck kann bei der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsberuf eine sehr gute Hilfe sein, gerade weil dort abgebildet wird, wie die Berufswelt in unserer Industrie heute tatsächlich aussieht. In unserer Ausbildungsplatzbörse finden die Jugendlichen zusätzlich sofort alle Betriebe bei denen sie sich bewerben können“, erklärt Sascha Drechsel, Hessenmetall-Geschäftsführer in Mittelhessen.

Fast 4000 junge Frauen und Männer beginnen jedes Jahr in Hessen eine Ausbildung in der M+E-Industrie. Das mache die Notwendigkeit guter Beratung bei der Berufswahl deutlich, so Drechsel.

Beratung wichtig: Fast 4000 junge Hessen beginnen jedes Jahr eine Ausbildung in der M+E-Industrie

Dass die Berufsinformationskampagne 30 Jahre überdauern und heute noch so gut angenommen wird, hätte damals wohl kaum jemand für möglich gehalten, meint Drechsel. Dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und die Berufe in der M+E-Industrie bekannt zu machen, sei bereits 1988 sei das Ziel bei der erheblichen Investition in die ersten vier Fahrzeuge gewesen.

Auch heute werde der Mangel an Fachkräften in vielen heimischen Unternehmen spürbar. Durch aktuelle Berufsinformation aus erster Hand und im direkten Kontakt mit Ausbildern und Auszubildenden könnten Jugendliche herausfinden, ob einer dieser Berufe gut zu ihren Wünschen und Fähigkeiten passt. Im Jahr 2018 habe der Truck abermals viele erfolgreiche Einsätze bei mittelhessischen Unternehmen wie Schunk in Heuchelheim oder an heimischen Schulen, wie zuletzt an der Schwingbachschule in Hüttenberg, absolviert.

Aktuell laufen die Planungen für das Jahr 2019, in dem die mobile Berufsinformation auch wieder mehrfach in Mittelhessen Station machen wird, unter anderem während der Messe Chance in Gießen. (gro)