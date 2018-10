37 starten Studium in Biedenkopf

Campus-Leiter Professor Gerd Manthei, Landrätin Kirsten Fründt (SPD), Biedenkopfs Bürgermeister Joachim Thiemig (SPD) und Eberhard Flammer, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) haben die Studierenden begrüßt.

Mit der Zahl der Studienanfänger wurde der Rekord aus dem letzten Semester um ein Dutzend neuer Studenten übertroffen, freute sich Campus-Leiter Manthei über die Entwicklung des Campus Biedenkopf. Als der Standort vor sieben Jahren ins Leben gerufen wurde, habe die THM das Ziel von 100 Studierenden ins Auge gefasst. Mit den neuen Erstsemestern ist die Zahl der Studierenden nun auf 86 gestiegen. Studium Plus kratze in Biedenkopf nun also tatsächlich schon leicht an der Zielmarke, so Manthei.

„Sie befinden sich hier an einem ganz besonderen Studienort“, erklärte Landrätin Fründt den Erstsemestern.

Fachkräfte ausbilden und in der Region halten

Biedenkopf sei kein klassischer Hochschulstandort mit einer langen Geschichte, sondern stecke noch in den Kinderschuhen. Aber die Region zähle zu den wirtschaftsstärksten Hessens und beheimate eine ganze Menge so genannter „Hidden Champions“ – also kleine Firmen, die auf ihrem Gebiet weltweit agierten und teilweise auch Weltmarktführer seien.

Der Studium-Plus-Standort Biedenkopf trage dazu bei, dass die benötigten Fachkräfte, die auch künftig den Erfolg der heimischen Firmen fortschreiben sollen, in der Region erhalten bleiben, stellte IHK-Präsident Flammer fest. Die Entscheidung der Politik vor sieben Jahren in den Standort Biedenkopf zu investieren, sei dazu der richtige Schritt gewesen. „Das einzige Zielgerichtete ist, in die Menschen zu investieren“, sagte Flammer. Und das sei hier geschehen.

Der Standort Biedenkopf zeichne sich durch das enge Miteinander zwischen Lehrenden und Studierenden aus – und das wirke sich nachhaltig auf die erzielten Leistungen aus, sagte Professor Manthei.

Bürgermeister Thiemig lobte die Praxisnähe des Studium Plus. Er hieß die neuen Studierenden mit je einem Einkaufsgutschein für Biedenkopf willkommen. (val)