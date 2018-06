55 junge Menschen sind nun Erzieher

Zwei Jahre lang besuchten sie die Schule, lernten Pädagogik, arbeiteten in Gruppen, tüftelten an Projekten und stellten Konzepte auf. Die 55 Absolventen sind der erste Jahrgang an der FSP, der nach der neuen Verordnung ausgebildet wurde, wies Manuela Bangert, Koordinatorin an der Bildungseinrichtung, auf eine geänderte Ausbildung hin.

„Sie haben mitgewirkt an den laufenden Entwicklungs- und Veränderungsprozessen“, erinnerte sie die Studierenden daran, dass sie in den vergangenen zwei Jahren halfen, die neue Verordnung zu optimieren. „Nutzen Sie das, was Sie gelernt haben. Sie können stolz auf das sein, was Sie hier erreicht haben“, lobte Jonas Dormagen die angehenden staatlich anerkannten Erzieher.

Der Leiter der Gewerblichen Schulen des Lahn-Dill-Kreises ergänzte mit einem Schmunzeln: „Man kann Sie jetzt bedenkenlos auf Kinder loslassen.“

Reden, Gesang und ein Bilderrätsel

Die Feier, in deren Rahmen die Absolventen ihre Zeugnisse erhielten, hatte ein kurzweiliges Programm zu bieten.

Kurze Reden von Schulleiter und Koordinatorin, von den Klassenlehrern und von Schülern, Gesang von den Lehrern und auch von allen Absolventen, Danksagungen an Pädagogen und Studierende sowie ein Bilderrätsel mit Kinderfotos der jungen Erwachsenen sorgten für einen gelungenen Abschluss. Die Jahrgangsbesten neuen Erzieher sind Luise Becker und Angela Welsch. Unter den 55 Absolventen sind acht Männer. (kaw)