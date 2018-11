68 Prüflinge mit der Note 1

Im Beisein von gut 250 Besuchern unterstrich IHK-Geschäftsführer Andreas Tielmann die teils hervorragenden Leistungen unter den insgesamt 1325 „Azubis“ in 2017/18. Mit Stolz wies er darauf hin, dass Tobias Beimborn (Biedenkopf) Bundesbester wurde und es weitere acht Landesbeste gab.

„Sie haben sich damit einen Weg eröffnet, der sie noch weit führen kann und wird“

„Gleich 68 Prüflinge haben ihre Abschlussprüfung mit mindestens 92 von 100 Punkten und der Note eins abgeschlossen. Sie haben sich damit einen Weg eröffnet, der sie noch weit führen kann und wird. Ganz egal, in welche Richtung Ihre Karriere steuert, die duale Berufsausbildung stellt eine verlässliche, feste Basis dafür“, betonte Tielmann. Lobend erwähnte der Geschäftsführer in diesem Zusammenhang das Engagement der Dillenburger Wilhelm-von-Oranien-Schule, die als erstes Gymnasium in Hessen das Fach „Berufs- und Studienorientierung“ als Pflichtfach in der 11. Klasse eingeführt habe.

Für die Festansprache hatte die IHK Lahn-Dill mit Dr. Christian Ziegler, Professor für Management und Kommunikation, einen äußerst profunden und zugleich humorvollen Referenten engagiert. Zum Thema „Speed up- Wie Sie ihre ‚PS’ auf die Straße bringen“, machte er den Prüfungsbesten in einer erfrischenden Inspiration bereichert mit emotionalen Filmszenen aus dem Motorsport eingangs deutlich: „Zum wirklichen Erfolg gehört mehr als Kohle verdienen und Karriere, nämlich Erfüllung. Behalten Sie mit Strategie den Zielbereich im Auge, damit sie auf der Zielgeraden bleiben und nicht im Kiesbett landen“. Sein Rat: „Es ist wichtig, sein eigenes Leistungspotenzial da hin bringen, wo es am meisten wirkt und sich optimal entfalten kann. Bleiben Sie auch in Krisensituationen auf der Spur.“

Im weiteren Verlauf seines Vortrags ermutigte Prof. Dr. Ziegler dazu, öfters mal einen „Boxenstopp“ einzulegen, um die bestmögliche Positionierung der Kernkompetenz zu erarbeiten und den persönlichen Arbeitsstil zu optimieren. Dabei sollte man sich die Frage selbst stellen: „Passen meine Stärken zu meinem Geschäftsfeld und arbeite ich für die richtige Zielgruppe, die meine Qualifikation braucht?“

Ein beeindruckendes Gitarrenspiel von Raphael Monno, der die Veranstaltung schon zusammen mit Armin Müller (Klavier) musikalisch eröffnet hatte, leite die Ehrung der 68 Prüfungsbesten in der Ausbildung durch den IHK-Abteilungsleiter für Aus- und Weiterbildung, Dr. Gerd Hackenberg, und Andreas Tielmann ein.

Landesbeste: Michel Theiss (Dillenburg), Charlotta Jung (Herborn), Tobias Beimborn und Eric Huismann (beide Biedenkopf), Michael Bodo und Alisa Dietrich (beide Wetzlar), Leif Moritz Franz (Hüttenberg) und Jonas Volk (Breidenbach).

Weiterbildungsbeste: Corinna Bachmann, Sebastian Haas, Sascha Rene Kersting und Sarah Watzlaw (alle Dillenburg), Sven Weiß und Stefan Thielmann (beide Haiger), Laura Weyel (Herborn),Niklas Schulte (Driedorf), Brian Raab-Faber (Aßlar), Sarah Pfeiffer (Dautphetal), Andrea Messerschmidt und Meikel Busch (beide Biedenkopf), Alexandra Chacon Cables (Wetzlar), Wolfgang Grünhagen (Hüttenberg), Carla Herold-Koschare (Linden), Daniel Müller (Weiterfeld), Guido Buchborn (Brachbach) und Jan Meier (Friedewald).