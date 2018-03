Anna Schäfer ist Deutschlands Beste

„Das war ein ganz tolles Erlebnis“, blickt die junge Frau auf die so genannte „Bestenehrung“ des Deutschen Industrie- und Handelskammertages in Berlin zurück. In der Fachrichtung Konzeption und Gestaltung hatte sie die Nase vorn.

Bereits zum 12. Mal fand die Veranstaltung statt, die von Barbara Schöneberger moderiert wurde. Die Preise übergaben Eric Schweitzer, der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages und Heike Kummer, die Vorsitzende des DIHK-Bildungsausschusses. Die Festrede hielt der EU-Kommissar und ehemalige Ministerpräsident Günther H. Oettinger (CDU).

Schweitzer würdigte die großartigen Leistungen der Spitzen-Azubis des Jahres 2017 in den Abschlussprüfungen. Sie sind die besten Auszubildenden Deutschlands – unter mehr als 300 000 Prüfungsteilnehmern. Insgesamt gab es 213 „Bundesbeste“ – 88 Frauen und 125 Männer in 207 Ausbildungsberufen.

„Die Preisverleihung werde ich nie vergessen“, ist Anna Schäfer überzeugt, die gemeinsam mit ihren Eltern Benita und Thomas und ihrem Freund Benni zu den rund 1000 Gästen im glanzvoll geschmückten Maritim-Hotel in der Bundeshauptstadt gehörte.

Neben den erfolgreichen „Azubis“ waren Angehörige sowie Vertreter der Ausbildungsbetriebe, Lehrer und Politiker bei der Veranstaltung dabei, die live im Internet übertragen wurde. „Das war besonders toll, denn so konnten auch mein Bruder Max sowie Freunde und Bekannte die Verleihung verfolgen“, freut sich Anna Schäfer.

Nach der Ausbildung studiert die Hobbyfotografin an der Hochschule „RheinMain“

Zu den Höhepunkten gehörte es, TV-Star Barbara Schöneberger kennenzulernen. „Sie ist super-authentisch und sehr originell und hat schon bei der Generalprobe einen sehr positiven Eindruck hinterlassen“, sagt Anna Schäfer. Nach dem offiziellen Teil nahm sich die Talkmasterin und Moderatorin viel Zeit für Fotos mit den Geehrten, die anschließend ein sehr gutes Essen und die Musik der Erfurter Band „ANNRED“ genossen.

Anna Schäfer hatte vor drei Jahren beim Betzdorfer Unternehmen SSI Schäfer Shop GmbH eine Ausbildung zur Mediengestalterin Digital begonnen. In der Fachrichtung „Digital“ geht es zum Beispiel darum, Internetseiten zu gestalten und zu programmieren. „Ich habe mich bei Schäfer Shop sehr wohl gefühlt. Das ist ein sehr guter Ausbildungsbetrieb, der sich viel Mühe mit der Betreuung der Azubis gibt“, erklärte die Flammersbacherin, die die Berufsschule am Berufskolleg Technik in Siegen besuchte und bereits nach zweieinhalb Jahren zur Abschlussprüfung antrat. Mit riesigem Erfolg, denn trotz der verkürzten Zeit erreichte sie 98 von 100 möglichen Punkten – ein Traumergebnis.

Die Prüfung bestand aus einem theoretischen Teil mit den Fächern Deutsch, Englisch, Wirtschaft, Konzeption und Gestaltung sowie Medienproduktion und einem wenige Monate später folgenden praktischen Teil.

Auch wenn sie ihren Ausbildungsbetrieb mittlerweile verlassen hat, bleibt Anna Schäfer der Branche treu. Schließlich mag sie die Medienbranche sehr, „weil sie immer aktuell ist und sich ständig weiter entwickelt“. Nach ihrer Ausbildung bei Schäfer Shop hat die talentierte Hobby-Fotografin an der renommierten Hochschule „RheinMain“ den Studiengang „Media Management“ belegt. Das Studium dauert voraussichtlich drei Jahre und endet mit dem Abschluss „Bachelor of Science“

Was danach kommt, ist noch nicht sicher. Am liebsten würde die junge Frau im Marketing einer Firma im Projektmanagement arbeiten. Vorher muss aber das Studium möglichst gut abgeschlossen werden. Schließlich beschreibt sie sich selbst als „ehrgeizig“ – und daran hat der gute Abschluss der Ausbildung ganz sicher nichts geändert.