Augen auf bei der Berufswahl

Seit 2012 lädt die Freiherr-vom-Stein-Schule Gladenbach die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen acht und neun und deren Eltern zu einem besonderen Nachmittag in die Schule ein. Beim „Café Beruf“ stellen sich neben regionalen Betrieben aus Industrie, Handwerk und Dienstleistung auch Institutionen vor.

So waren in diesem Jahr Vertreter der Kaufmännischen Schulen Marburg und der Berufsschule Biedenkopf gekommen. Mit Heiko Otto war ein Karriereberater des nächstgelegenen Karrierecenters der Bundeswehr aus Wetzlar angereist. „Es ist wichtig und richtig, auch die Bundeswehr als einen der größten deutschen Arbeitgeber zu solch einer Veranstaltung einzuladen“, sagte Lehrer Jörg Rinke, der mit seinem Kollegen Christian Ermert die Veranstaltung organisiert hatte.

Für Otto war es das erste Mal, dass er in Gladenbach am „Café Beruf“ teilnahm, er freute sich jedoch über die Einladung und das allgemeine Interesse. Ebenfalls Newcomer waren Mathias Greeb und seine drei Kollegen der Meissner AG, einem mittelständischen Formenbau-Unternehmen aus Wallau, das vielfältige Ausbildungsberufe wie Technischer Produktdesigner und Technischer Modellbauer, aber auch duale Studiengänge im Ingenieurswesen und in der Betriebswirtschaft anbietet.

„Wir freuen uns, uns hier präsentieren zu können. Es ist eine gute Gelegenheit für die Betriebe, erste Interessenten kennenzulernen, ebenso können Schüler und Eltern in mögliche zukünftige Arbeitsbereiche hineinschnuppern“, sagte Greeb.

Diese Meinung vertritt auch Timo Heck von der VR Bank: „Wir haben in den letzten Jahren sehr gute Erfahrungen mit dem ,Café Beruf‘ gemacht. Einige interessierte Schüler haben sich nachfolgend auch beworben und konnten ihre Ausbildung bei uns antreten.“

Neben weiteren Betrieben wie Elkamet, vertreten durch Madeleine Einloft und Ralf Schmidt, war Christian Bergner gekommen. Er stellte das Freiwillige soziale Jahr bei der Lebenshilfe Hessen vor. Sie bietet vielfältige Möglichkeiten, ein Freiwilliges Soziales Jahr in Kitas, Werkstätten, Wohneinrichtungen oder Schulen zu absolvieren und im Anschluss daran eine Ausbildung zu beginnen.

Den Organisatoren Rinke und Ermert ist eine gute Hilfestellung für die Schüler wichtig. Sie möchten mit dem Projekt einen optimalen Einstieg in Beruf und Ausbildung voranbringen. Ebenso äußerte sich Schulleiter Michael Prötzel: „ Die Zukunft unserer Schüler liegt mir persönlich am Herzen, und wir wollen ihnen allen, ganz gleich welchem Schulzweig sie angehören, den bestmöglichen Start ins Ausbildungs- und Berufsleben ermöglichen.“

Das Angebot der Schule werde dabei immer besser angenommen, und die Schüler und Eltern würden von Jahr zu Jahr zahlreicher. Allerdings seien mit 15 Ausbildungsbetrieben die Kapazitäten ausgeschöpft, so die Organisatoren, die gern noch mehr ermöglichen würden.

Berufspraktikum und Hochschultage

Das „Café Beruf“ dient seit Jahren Schülern des Haupt- und Realschulzweiges der Freiherr-vom-Stein-Schule zur Berufsorientierung, aber auch die neunten Klassen des Gymnasialzweiges sind dazu eingeladen, da manche nach der zehnten Klasse einen anderen Weg als das Abitur anstreben. Für den Gymnasialzweig hat sich seit Jahren der Berufsorientierungskurs etabliert. Dieser besteht neben einem Berufspraktikum aus dem Besuch der Hochschulinformationstage der Philipps-Universität in Marburg oder der Justus-Liebig-Universität in Gießen und einer Berufsorientierungswoche, in der Betriebe und Institutionen besucht werden, aber auch Vorträge in der Schule angeboten werden. (pas)