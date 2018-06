Ausbildungsbetriebe stellen sich vor

Jugendliche und ihre Eltern können sich bei elf Institutionen und Unternehmen über Ausbildungsberufe oder ein Duales Studium mit guten Zukunftsperspektiven informieren.

Wer noch nicht sicher ist, wie es nach der Schule beruflich weitergeht, hat die Chance, die Ausbildungsbetriebe in Herborn zu besuchen und sich über Berufe und Karrierewege zu informieren. So entscheidend wie die Berufswahl ist auch die Wahl des Ausbildungsbetriebes.

In Herborn gibt es zahlreiche weltweit erfolgreiche Unternehmen, aber eben auch Mittelständler und Handwerksbetriebe, die stetig Fachkräfte einstellen.

Ausbilder und Azubis informieren

Anders als bei Ausbildungs- und Studienmessen beantworten am „Tag der Ausbildung“ Lehrlinge alle Fragen zu Ausbildungswegen und Bewerbungsverfahren direkt in dem Unternehmen, das Ausbildungsplätze anbietet. Auch Ausbilder informieren über Grundkenntnisse, die Bewerber für den jeweiligen Ausbildungsberuf mitbringen sollten. Bei einer kleinen Führung erhalten Interessierte direkt Einblicke in ihre mögliche zukünftige Ausbildungsstätte. Jugendliche erfahren, welche Aufgaben sie in der Lehre erwarten, wie die Vergütung ist und welche Weiterbildungschancen es gibt. Dabei berichten Auszubildende aus erster Hand von ihrem Arbeitsalltag.

Beim Ausbildungstag dabei sind: Bedra (Berkenhoff GmbH), Danobat Overbeck, Seniorenzentrum Haus des Lebens, Volksbank Dill eG, Volksbank Herborn-Eschenburg eG, Sparkasse Dillenburg, Vitos Herborn, Herborner Pumpentechnik, Zodiac Aerospace (Sell GmbH), Stadtwerke Herborn und die Stadt Herborn. (red)