Biedenkopf hat die beste Quote

Das geht aus den statistischen Zahlen hervor, welche die Arbeitsagentur am Dienstagmorgen in Marburg vorgestellt hat. Demnach sind deutschlandweit unter 100 sozialversicherungspflichtig Beschäftigen statistisch 4,9 Auszubildende. Im Bereich Stadtallendorf sind es 4,3 Prozent (869 Auszubildende), im Bereich Marburg 5,5 Prozent (2850 Auszubildende) und im Bereich Biedenkopf eben 5,9 Prozent (1125 Auszubildende).

Im Hinterland wird wieder mehr ausgebildet, im Raum Marburg aber weniger

Was die Zahl der Ausbildungsstellen angeht, ist die Entwicklung im Landkreis Marburg-Biedenkopf unterschiedlich. In der Geschäftsstelle Biedenkopf wurden 405 Ausbildungsstellen gemeldet, 54 mehr als im Vorjahr (plus 15 Prozent). Negativ verlief die Entwicklung dagegen in den Geschäftsstellen Marburg (minus 85 auf nun 1013 Stellen) und Stadtallendorf (minus 19 auf nun 313 Stellen). Insgesamt waren also 1731 Ausbildungsstellen gemeldet, von denen allerdings 62 unbesetzt blieben.

Dass nicht jeder Platz besetzt wird, hat laut Pressesprecherin Heike Beber unterschiedliche Gründe. „Mitunter passen die speziellen Anforderungen an die Bewerber nicht mit den Kompetenzen zusammen“, erklärte sie. Manchmal sei auch schlicht die Erreichbarkeit das Problem: Jugendliche ohne Führerschein oder Auto kommen nicht zu ihrem Arbeitsplatz – jedenfalls nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln und zu den Arbeitszeiten. „Und auch der persönliche Faktor und die individuellen Ansprüche spielen eine Rolle“, erklärte Heike Beber. Manchmal kämen der Auszubildende und der Arbeitgeber nicht zusammen. An erster Stelle der unbesetzten Ausbildungsstellen stehen die Kaufleute im Einzelhandel (6 Plätze). Dahinter folgen die Köche (5), Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk (5), Medizinische Fachangestellte (3) und Zahnmedizinische Fachangestellte (3).

Ausbildungswünsche der jungen Leute entsprechen häufig dem traditionellen Rollenbild

Unversorgt blieben am Ende 121 Bewerber um eine Ausbildungsstelle, darunter 24 im Bereich der Geschäftsstelle Biedenkopf. Für sie geht die Ausbildungssuche aber auch jetzt noch weiter, meinen die Berufsberater der Agentur. Es gebe ja noch freie Stellen, und erfahrungsgemäß sei in den ersten Monaten eines neuen Ausbildungsjahres noch sehr viel Bewegung am Markt.

Ein Blick in die Statistik zeigt übrigens auch, dass die Berufswünsche der Männer und Frauen vielfach dem traditionellen Bild entsprechen. So interessieren sich die männlichen Bewerber, die nicht zum Zuge gekommen sind, unter anderem für den Beruf des Industriemechanikers (4), des Kfz-Mechatronikers (3), des Fachinformatikers (4), des Tischlers (3) und des Zerspanungsmechanikers (3). Junge Frauen dagegen, die jetzt noch suchen, halten nach Ausbildungsstellen als Kauffrau im Büromanagement (5) und Einzelhandel (4), als Industriekauffrau (3) und als Medizinische Fachangestellte (3) Ausschau.

Insgesamt meldeten sich im Landkreis 1921 junge Menschen als Bewerber für eine Ausbildungsstelle. Das waren 237 weniger als im Ausbildungsjahr 2016/2017 (minus 11 Prozent). Die meisten haben einen Realschulabschluss (716), an zweiter Stelle folgen Bewerber mit Hauptschulabschluss (473). Nach Nationalitäten aufgegliedert, bewarben sich 1513 Deutsche und 406 Ausländer, darunter 88 Türkinnen und Türken.