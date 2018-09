Braunfels darf weiterbilden

Damit ist die „Neurologie“ in Braunfels eine der wenigen Fachkliniken in Hessen, an der Psychologen nach absolviertem Psychologiestudium ihre praktische Weiterbildung zum Klinischen Neuropsychologen machen können. Rebekka Binnen und Elisabeth Baumgarter haben als erste ihre Weiterbildung begonnen.

„Wir sind sehr stolz darauf, nach der Anerkennung als akademisches Lehrkrankenhaus der Justus-Liebig-Universität Gießen auch für Diplompsychologen, die sich spezialisieren wollen, eine praktische Weiterbildung anbieten zu können“, sagt Dietmar Demel, Geschäftsführer der Klinik.

Klinische Neuropsychologen können nur in einer Einrichtung ausgebildet werden, die für das Fachgebiet anerkannt ist. Diese muss zum einen über bestimmte Qualitätsmerkmale verfügen und erfahrene Neuropsychologen haben, die die Ausbildungsleitung übernehmen. Zudem muss die Zusammenarbeit mit allen anderen therapeutischen und medizinischen Fachgruppen gegeben sein. „Diese Voraussetzungen sind an unserer Klinik gesichert“, betont die leitende Psychologin Sylvia Heck, die mit dem Psychologen Christof Engelke, die Weiterbildung an der Braunfelser Klinik verantwortet.

Pro Jahr behandelt die BDH-Klinik mehr als 4000 stationäre Patienten

Neuropsychologen behandeln Menschen mit einer nicht angeborenen Hirnschädigung. „Dabei reichen die Ursachen vom Schlaganfall und Hirntumor bis hin zum Schädelhirntrauma nach einem Unfall, Schädigung durch Parkinson oder Multiple Sklerose“, erklärte Sylvia Heck, als sie auf mögliche Folgen einer Hirnschädigung verwies. Diese können Gedächtnis- und Sprachstörungen, Aufmerksamkeitsprobleme und Depressionen bis hin zu motorischen Einschränkungen zur Folge haben.

Der Therapie geht die neuropsychologische Diagnostik voraus, hier müssen Art und Ausprägung der Hirnschädigung festgestellt und Therapien geplant werden, die zur Unterstützung einer kompletten oder teilweisen Wiederherstellung schon in der Akutphase beginnen.

Der Ärztliche Direktor der Klinik, Professor Klaus-Dieter Böhm, hat seit mehreren Jahren Lehraufträge am Fachbereich Humanmedizin der Gießener Universität und der Technischen Hochschule Mittelhessen, wo er im Bereich „Neurologie“ tätig ist. Er verspricht den Weiterbildungskandidaten in der Abteilung „Klinische Neuropsychologie“ optimale Bedingungen.

Pro Jahr behandelt die BDH-Klinik über 4000 stationäre Patienten, darunter mehr als 500 Menschen mit einem akuten Schlaganfall. „Wir haben auf die steigenden Patientenzahlen reagiert und unsere Akutstation mit der Schlaganfallstation ,Stroke Unit‘ auf 35 Betten erweitert, die zu über 90 Prozent belegt sind“, erklärt Böhm. Auch der Intensivbereich und die Neurologische Frührehabilitation sind Schwerpunkte. Auf diesen Stationen werden, so die stellvertretende Ärztliche Direktorin Ingrid Sünkeler, Patienten mit schwersten Schädel-Hirn-Verletzungen, durch Sauerstoffmangel entstandenen Hirnschäden, Hirnblutungen oder anderen schweren Hirnschädigungen therapiert und auf ein Leben außerhalb der Klinik vorbereitet.