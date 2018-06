Dem Notstand entgegentreten

Seit April 2018 befindet sich die Gesundheits- und Krankenpflegeschule St. Vincenz unter dem neuen Namen „BildungsWerkstadt – Akademie für Gesundheitsfachberufe St. Vincenz“ im Herzen Limburgs. An der Ausbildungsstätte in der Holzheimer Straße können nun bis zu 95 Schüler jedes Jahr ab 1. April und 1. Oktober die dreijährige Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger absolvieren.

In modernen, hellen Räumen, ausgestattet mit aktuellster Technik, lehren hier zehn Lehrkräfte nach dem Konzept der „BildungsWerkstadt“, das nach Angaben der Leiterin Sibylle Schnurr aus fünf Säulen besteht: Vermittlung von Fachwissen, Erlernen von Problemlösungsstrategien und Einführung in den Prozess des lebenslangen Lernens, Vermittlung von politischer und berufspolitischer Bildung, Erwerb sozialer Kompetenzen und Erlernen die eigene Gesundheit und Freude am Beruf zu erhalten.

Eine Ausbildung, die derzeit angesichts des herrschenden Pflegenotstands wichtiger denn je ist, darauf verweist Martina Weich, Pflegedirektorin der Krankenhausgesellschaft, in ihrer Ansprache am Eröffnungstag. Ziel der Akademie ist es daher, den Pflegeberuf mit Hilfe einer hochwertigen, modernen Ausbildung für junge Menschen attraktiv zu machen und sie bestmöglich auf den Pflegealltag vorzubereiten, so Weich.

Im Gebäude gibt es unter anderem „Demoräume“, die wie Wohnzimmer gestaltet sind, um die pflegerische Versorgung im eigenen Zuhause zu üben. Doch nicht nur mit diesem Konzept versucht die „BildungsWerk-stadt“ dem Pflegenotstand entgegenzuwirken. Auch die Anstellung von Menschen mit Migrationshintergrund und das Bestreben ausländischer Pflegekräfte, Berufsanerkennung in Deutschland zu erlangen, unterstützt die Akademie St. Vincenz aktiv, berichtet Leiterin Schnurr.

Der Kurs für Oktober 2018 ist bereits voll, und auch für April 2019 sind bereits zahlreiche Plätze belegt. Schnurr hofft, das Kontingent an genehmigten Ausbildungsplätzen in den nächsten Jahren auf 150 erweitern und weitere Ausbildungen für Pflegeberufe anbieten zu können.

Doch bald beginnen zunächst einmal die ersten Schüler ihre Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger in der neuen Akademie. Auch die 20-jährige Nicole Brenig freut sich, an der „BildungsWerkstadt“ angenommen worden zu sein und hier nun ihren Traumberuf erlernen zu können, in den sie bereits in einem Praktikum im St.-Vincenz-Krankenhaus Limburg „reinschnuppern“ konnte. „Mir ist es wichtig, Menschen zu helfen, die sich nicht mehr selbst helfen können“, so die Realschulabsolventin.

Geschäftsführer Guido Wernert lobte bei der Eröffnungsfeier die bisher geleistete Arbeit und bedankte sich bei allen Mitarbeitern, Behörden, Abteilungsleitern, Vermietern und vielen mehr, die gemeinsam dieses Projekt möglich gemacht haben.

Der ärztliche Direktor Dr. Thomas Heß wünscht abschließend allen „einen wunderbaren Start in der ,BildungsWerkstadt’“.