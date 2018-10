Der Gesellenbrief hat seinen Wert

Mit dieser Meinung war Michael Dombach bei der Freisprechungsfeier der Junggesellen aus dem Zimmerer- und Bauhandwerk nicht alleine. Auch zahlreiche Ausbilder ließen sich die Freisprechungsfeier nicht entgehen und gaben ihrem Obermeister recht, der vor der Übergabe der Gesellenbriefe den Junggesellen weitere Tipps mit auf den beruflichen Weg gab.

Obermeister Dombach rät den Junggesellen, praktische Erfahrung zu sammeln

So hätten die neuen Junggesellen sich mit ihrer Prüfung die berufliche Grundqualifikation gesichert und damit ein solides Fundament gebaut. Trotzdem sei es wichtig auch in Zukunft den Anschluss nicht zu verlieren, „da unser Wissen rasch veraltet“. In der technischen wie auch in der wirtschaftlichen Entwicklung gäbe es keinen Stillstand, „und ihr müsst damit Schritt halten“. Michael Dombach ermunterte die Junggesellen, nicht sofort das Ziel des Meisterbriefs zu verfolgen, da dies nach wie vor das wichtigste Weiterbildungsziel im Handwerk sei. Vielmehr sollen erst ein paar Gesellenjahre absolviert werden, um Berufspraxis zu bekommen. Auch wer das Ziel des Meisterbriefs nicht hat, sei als Geselle für jeden Betrieb immens wichtig. „Auch für Gesellen gibt es genügend Weiterbildungsmöglichkeiten, die für euch und eurem Betrieb von Nutzen sind“.

Ein Appell ging auch noch an die Ausbildungsbetriebe, weiter auszubilden und durch die Übernahme von Lehrlingen Verantwortung zu zeigen.

Anschließend wurden die Gesellenbriefe im Staffeler Texelhof an die zwölf erfolgreichen Junggesellen übergeben. Die beste Prüfung bei der Zimmererinnung absolvierte Niklas Kopp aus Hünfelden, der im Betrieb von Obermeister Michael Dombach seine Lehre absolvierte. Weitere Gesellenbriefe gingen an Benedikt Heun, Bad Camberg (Betrieb Holger Weichel, Selters), Kai Tepper, Hünfelden (Holger Weichel, Selters) und Leon Trost, Selters (Holger Weichel, Selters). Im Bauhandwerk gingen bei den Maurern die Gesellenbriefe an Michael Albrant, Selters (Vormann Bau, Bad Camberg), Massimo Quarta, Nentershausen (Matzkeit, Limburg), Marvin Bohrer, Aarbergen-Michelbach (Albert Schuhmacher, Burgschwalbasch), Alfonso Bongiorno, Beselich (Mark Andre Thorn, Diez), Marco Daub, Brechen (Georg Muth, Selters); bei den Fliesen-, Platten- und Mosaikleger an Aljoscha Fähtz, Niederbrechen (Arno Zell, Limburg) und die Abschlussprüfung als Hochbaufacharbeiter absolvierten Admir Krasniqi, Bad Camberg-Erbach (Bildungswerk, Limburg) und Justin Rettert, Bad Camberg (Arno Jacobi, Bad Camberg).