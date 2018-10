Die „Himmelsstürmer“ unter den Azubis

Sie alle hatten während der diesjährigen Sommerprüfung mindestens 92 von 100 möglichen Prüfungspunkten – also die Note eins – erreicht, seien damit in der Region „die Besten der Besten“, lobte Peter Lather, Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung Marburg.

Damit starteten die Einser-Azubis als „Hoffnungsträger“ der heimischen Wirtschaft in ihre berufliche Laufbahn.

Die Auszeichnung nahm die IHK zum ersten Mal vor, orientierte sich dabei ein Stück weit an der Freisprechungsfeier im Handwerk, wie Lather sagte.

Ein Gleichnis aus dem Baugewerbe lag da ebenso nahe: Konnten sich doch die prämierten Absolventen somit selber ein „stabiles Fundament für die Zukunft schaffen“, ohne das sich „kein Haus bauen lässt“, lobte Lather.

Was sie später auf diesem errichten werden – ob „eine kleine Hütte oder ein großes Haus“, eine steile Karriere oder auch nicht – bleibe ihnen überlassen. Der erste Schritt sei getan, auch dank der Ausbildungsbetriebe.

Auszubildende berichten auf der Bühne über ihre gesammelten Erfahrungen

Deren Leistungen honorierte die IHK während der Feier mit einer Urkunde als „verdiente Würdigung“, um die Verdienste der Betriebe im Bereich der Ausbildung in der Region sichtbar zu machen, lobte Lather.

Denn Bildung, vor allem die Berufsausbildung, sei der Grundstein für den künftigen Erfolg der heimischen Wirtschaft. Auf der Bühne berichteten die geehrten Absolventen im Interview über ihre künftigen Berufe, vom kaufmännischen Bereich über die Labortätigkeit bis zur Kosmetikbranche.

Über die Arbeit in dem recht neuen Berufszweig des Medienkaufmanns für Digital und Print – ehemals Verlagskaufmann – berichtete etwa Niklas Holz auf der Bühne.

Auf diese wurden im Verlauf des feierlichen Abends alle Geehrten gebeten und erhielten als Zeichen ihres Erfolgs eine Urkunde samt Himmelsstürmer-Skulptur, die den Anfang einer aufstrebenden Karriere verdeutlichen sollte.

Manchem Teilnehmer war die Rührung darüber anzusehen. „Es ist schon ein gutes Gefühl, auf diese Weise bestätigt zu werden“, freute sich ebenfalls die frischgebackene Fitnesskauffrau Pia Schwarz.

Sie will ihrer abgeschlossenen Ausbildung direkt ein Lehramtsstudium folgen lassen, sieht ihre Zukunft im Unterrichten an einer Berufsschule und damit vielleicht in der Ausbildung der nächsten Generation „Himmelsstürmer“.

Während der IHK-Bestenehrung wurden im Technologie- und Tagungszentrum folgende Absolventen ausgezeichnet: Katharina Alena Becker, Robin Berger, Darian Kennet Bessell, Henrik Bornmann, Manuel Felchner, Alexandra Henkel, Selina Heurich, Niklas Holz, Cihad Kavalci, Niklas Kleem, Marvin Kohlmann, Samuel Kraft, Lisa Müller, Maximilian Nau, Adrian Peter, Dominik Rausch, Stefan Schulze, Tamara Schüßler, Pia Schwarz, Hüseyin Tunc, Christin Wedra, Jonathan Wendt, Luca Julian Caic, Eileen Lindenlaub, Thilo Lutz, Philipp Reitenspieß, Julia Witzel, Simon Hirte.