Die Ausbildung soll attraktiver werden

Fehlende Auszubildende und Fachkräftemangel – davon sei die Eisengießer Fritz Winter in Stadtallendorf aktuell nicht betroffen, sagt Personalchef Andreas Fiedler: „Noch haben wir genügend Auszubildende, aber wir spüren auch, dass es immer schwieriger wird, eine ausreichende Anzahl zu finden. Hinzu kommt, dass der zunehmende Fachkräftemangel in Deutschland auch für uns ein Thema ist.“

Da die Ausbildung im Stadtallendorfer Unternehmen einen wichtigen Stellenwert einnimmt, soll diese künftig noch moderner, noch attraktiver gestaltet werden. Darüber hinaus soll auch das Ambiente der Räume, in denen die Lehrlinge ausgebildet werden, verbessert werden. Frei nach dem Motto „Wir sind die Zukunft“ wird seit Anfang September die Ausbildungswerkstatt, das sogenannte Schulungszentrum der Firma Winter, umgebaut, renoviert und erweitert – kurzum auf den neuesten Stand gebracht. Die ersten Steine des Anbaus zur bestehenden Ausbildungswerkstatt sind bereits gesetzt.

„Rechtzeitig zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres am 1. August 2019 werden die Arbeiten abgeschlossen sein“, sagt Ausbildungsleiter Klaus Beck, der das Projekt gemeinsam mit Fiedler federführend ins Leben gerufen hat. „Zudem waren auch weitere Mitarbeiter und Auszubildende unseres Unternehmens daran beteiligt“, hebt Fiedler hervor. Die Kosten für den Um- und Neubau liegen bei rund 750 000 Euro. „Dies ist freilich im Vergleich zu anderen Investitionen, die unser Unternehmen tätigt, eine geringe Summe, aber absolut notwendig, weil das alte Schulungszentrum in die Jahre gekommen und inzwischen zu klein ist“, erklärt Fiedler.

So wird das bestehende Schulungszentrum renoviert, seine Werkstätten auf den neuesten Stand gebracht und durch einen Anbau vergrößert, in dem auch neue sanitäre Einrichtungen entstehen. „Es kommen immer wieder viele Eltern mit ihren Jugendlichen zu uns, um sich ein Bild zu machen, was sie erwartet. Mit dem neuen Schulungszentrum wollen wir auch ihnen deutlich machen, wie wichtig uns die Ausbildung in modernsten Räumen und Werkstätten ist“, erläutern Personalchef Fiedler und Ausbildungsleiter Beck.

Kooperation mit Schulen

Darüber hinaus kooperiert das mittelständische Familienunternehmen mit Hauptsitz in Stadtallendorf mit mehreren Schulen aus der Region. „Es gibt regelmäßige Führungen und damit Einblicke in unsere Arbeitswelt. Auch dabei wird künftig das neue Schulungszentrum im Fokus stehen“, freut sich Fiedler, den potenziellen Auszubildenden einen noch größeren Anreiz geben zu können, sich „für uns zu entscheiden“. Das Unternehmen hebt hervor, dass die Auszubildenden bei guten bis sehr guten Leistungen eine Übernahmegarantie erhalten.

Die Fritz Winter Eisengießerei ist Lieferant und Partner für die weltweite Automobil-, Nutzfahrzeug- und Hydraulikindustrie. Sie entwickelt und produziert Roh- und Fertigteilkomponenten sowie komplexe Systembauteile, zunehmend auch in Leichtbauweise. Es hat sich in den vergangenen Jahren vom rein deutschen Standort zur globalen Organisation gewandelt und hat inzwischen auch Vertretungen in den USA und China.