Die Kreativität schläft nie

Es ist neun Uhr am Donnerstag, Patrick Bock hat bereits seinen Rechner in der Abteilung der Interaktiven bei der Werbeagentur Grips Design (s. Kasten) hochgefahren. Vor ihm liegt ein Blatt mit Skizzen, das ist aber auch schon alles an Papier. Denn Patrick hat sich für den Schwerpunkt digital bei seiner Ausbildung zum Mediengestalter entschieden.

„Mediengestalter digital machen Webdesign, Fotoretusche oder Videoschnitt-Bearbeitungen“, erzählt Patrick. Im Gegensatz zu den Mediengestaltern print: „Sie entwerfen Flyer, Prospekte, Kataloge, Plakate oder Autobeklebung.“. Große Werbekampagnen, wie beispielsweise für den Hessentag in Wetzlar 2012 werden bei Grips Design extra organisiert – mit starker Beteiligung der Chefs, erklärt Patrick.

Auf seinem Bildschirm tauchen Fotos der Stadt Wetzlar auf, umflossen von einem Blindtext. Patrick schiebt und zieht Linien mit der Maus, er arbeitet an einem neuen Internetauftritt der Wetzlarer Bürgerstiftung. „Das Screen-Design (speziell auf die Präsentation von Inhalten auf Monitoren ausgerichtetes Layout) ist dabei der größte Aufwand“, erklärt er. „Ich erstelle mit einer Software eine imaginäre Website, die dann technisch umgesetzt werden muss.“ Diese Umsetzung übernehmen die Programmierer, die mit Patrick in einem Raum arbeiten. Seit drei Tagen bastelt der 19-Jährige erst an dem Design. „Als Nächstes werden wir das neue Design unserem Kunden dann präsentieren“, sagt er nicht ohne Stolz. Denn: „Die Vorstellungen und Wünsche der Kunden umzusetzen und zu verstehen – das ist eine Herausforderung, die richtig Spaß macht.“

„Am Schreibtisch einen Zahlenberuf machen?“

Wie vielseitig die Arbeit eines Mediengestalters ist, hat Patrick schon in seinem ersten Ausbildungsjahr gelernt. So musste er unter anderem für einen Onlineshop Fotos freistellen, hat für den anstehenden Unternehmertag aus vorliegendem Filmmaterial einen Teaser zusammengeschnitten und für den Heimatverein einer mittelhessischen Gemeinde die Betreuung der Webseite übernommen und für ein Corporate Design gesorgt. Kenntnisse der Region und der regionalen Wirtschaft sind in seinem Beruf wichtig, deshalb nimmt er teil am Projekt „Zeitung und Ausbildung in Hessen“ (s. Kasten rechts).

Uli Rinker, Geschäftsführer von Grips Design, erkundigt sich regelmäßig nach dem Stand des neuen Projekts, gibt Tipps und Anregungen. „Aber letztendlich ist das ganz allein Patricks Projekt“, so Rinker. Grips Design engagiert sich sozial in der Region, indem die Werbeagentur für gemeinnützige Vereine und Organisationen Werbe- und Marketingmaterial gratis oder zu einem reduzierten Stundenpreis erstellt. Das können einfache Flyer sein, aber auch Broschüren, Anzeigen oder kleine Webseiten. Das Engagement bietet laut Geschäftsführer Uli Rinker den gemeinnützigen Institutionen eine professionelle Werbung und die Auszubildenden lernen wichtige Handgriffe und Vorgehensweisen an „echten“ Projekten und „echten“ Kunden.

Patrick ist froh, sich für den Beruf des Mediengestalters entschieden zu haben. „Am Schreibtisch sitzen und einen Zahlenberuf machen? Nein, ganz bestimmt nicht! Mein Vater hat mit Steuern gearbeitet, mir war schnell klar, dass ich das nicht wollte.“

Sein Beruf sorgt dafür, dass ihm nie langweilig wird – ganz gleich, wo er unterwegs ist: „Wenn ich über die Autobahn fahre und die Werbung auf den Lastwagen sehe, da fallen mir viele Änderungsvorschläge ein“, lacht der 19-Jährige. Und fügt hinzu: „Die Kreativität schläft nie.“

Grips Design

1995 haben Stefan Weber und Uli Rinker die Werbeagentur Grips Design gegründet. Zuerst tätig in einem Zwei-Mann-Büro in Dutenhofen, sind sie 1998 nach Wetzlar in den Industriepark Grube Raab umgezogen. Inzwischen arbeiten 12 Mitarbeiter in der Werbeagentur, das Unternehmen bildet seit Jahren Mediengestalter print und digital aus. (iba)