Die Lehrwerkstatt auch für andere Firmen öffnen

Ihn auf den Weg zu bringen, haben sich Betriebsrat, Geschäftsleitung, Politik sowie Industrie- und Handelskammer (IHK) auf die Fahnen geschrieben. Am Montag fand im Dillenburger Verwaltungsgebäude des Edelstahlherstellers ein erstes Zusammentreffen statt, an dem auch Landrat Wolfgang Schuster, der SPD-Landtagsabgeordnete Stephan Grüger, Mitglied des Wirtschaftsausschusses des Hessischen Landtages, und Dr. Gerd Hackenberg von der IHK teilnahmen. CDU-Landtagsabgeordneter Clemens Reif konnte wegen eines Termins in den USA nicht dabei sein.

Eingeladen hatte Betriebsratsvorsitzender Ralf Heppenstiel, der von der Geschäftsleitung Ute Dreher und Frank Kühn begrüßte. "Wir haben das Know-how und würden es gerne Unternehmen anbieten, die nicht die Möglichkeiten haben, alle Module einer Ausbildung anzubieten", sagte Dreher.

Wie Ausbildungsleiter Michael Simon berichtete, lernen derzeit jährlich zehn junge Leute einen Beruf im Stahlwerk. Die Kapazität der Lehrwerkstatt würde aber für die doppelte Zahl reichen.

Neben den fachlichen Voraussetzungen für die Berufsbilder Industriemechaniker, Elektroniker und Verfahrensmechaniker könnte Outokumpu das komplette Bewerbungsmanagement für interessierte Unternehmen übernehmen. Das, berichtete Hackenberg, sei für kleinere Firmen ein wichtiges Kriterium. Der Ausbildungsverbund soll zum Beginn des neuen Lehrjahres starten.

Was Outokumpu Berufsanfängern und als Partner ausbildungswilliger Unternehmen alles zu bieten hat, will das Stahlwerk am 18. Juni (Samstag) von 9 bis 15 Uhr im Rahmen eines "Tags der Ausbildung" im Werk an der Kasseler Straße präsentieren.

- Kontakt: Personalleiter Frank Kühn, (0 27 71) 3 90 420. (hk)