Digitaler Urlaub? „Nur in Maßen!“

Du hast nach der Schule Lehramt studiert. Heute bist du Geschäftsführer der Bachert Datentechnik GmbH in Wetzlar. Warum bist du kein Lehrer geworden?

Thomas Bachert: Ich habe nach meinem Studium die Gelegenheit gehabt, mit einem Geschäftsfreund in die IT-Welt einzusteigen. Das hatte mich mehr interessiert als die Aussicht, Lehrer zu werden.

Hast du dann gleich deine Firma gegründet?

Nachdem ich mich 1985 selbstständig gemacht hatte, übernahm ich zunächst kleinere Aufträge für amerikanische Computer-Hersteller. Ich fuhr mit meinem alten VW Passat und einem Werkzeugkoffer zu Kunden in der ganzen Bundesrepublik, um dort Netzwerke oder IT-Zubehör zu installieren. Als die Aufträge immer mehr wurden, und ich die ersten Leute einstellen musste, wurde bei mir zu Hause der alte Kuhstall zu meinem ersten Firmensitz umgebaut. Im Stall haben wir geschraubt, in meinem Wohnzimmer war das Büro. Das war 1987.

Hast du damals gedacht, dass sich deine Firma so entwickeln würde?

Bachert: Ich merkte schnell, dass das, was wir gemacht haben, Potenzial hatte. Ich bekam immer mehr Aufträge und suchte immer wieder neue Mitarbeiter. Dass wir mal so groß werden, wie wir heute sind, ahnte ich damals noch nicht.

Was sind für dich Meilensteine in der Firmengeschichte von Bachert Datentechnik?

Bachert: Vor allem unsere beiden Umzüge. Als die Firma aus dem ehemaligen Kuhstall herausgewachsen war, sind wir nach Burgsolms gezogen und ich gründete die GmbH. Das war 1989. Wir brauchten neben Büroräumen Platz für eine größere Werkstatt und mehr Lagerflächen. Der nächste Meilenstein war 2002, als auch die Räumlichkeiten in Burgsolms zu klein wurden. Da kauften wir das Gebäude im Wetzlarer Gewerbepark Spilburg, wo wir bis heute sind. Das waren die beiden Punkte, an denen man das Wachstum der Firma am deutlichsten gespürt hat.

Wenn du nach vorne guckst: Was erwartest du in den kommenden Jahren?

Bachert: Ich bin gespannt. Wir werden sicherlich nicht riesengroß werden, aber wir werden weiter wachsen. Im technologischen Bereich werden neue Herausforderungen auf uns zu kommen, denen wir uns anpassen müssen.

Wenn du zurückblickst: Gibt es ein Projekt oder mehrere, die dir in besonderer Erinnerung geblieben sind?

Bachert: Oh ja! Das Deutsche Patentamt in München zum Beispiel. Dort mussten wir vor Längerem eine spezielle ausfallsichere Netzwerkverkabelung aus Amerika installieren. Es war eine der ersten Installationen dieses Systems in Deutschland überhaupt und wir waren dafür fast ein Jahr in München unterwegs. Wir wohnten in einer kleinen Pension und lernten die bayerische Lebensart kennen. In der Patentamt-Kantine gab es schon zum Frühstück Weißwurst und Weizenbier, natürlich nicht für unsere Mitarbeiter. Als wir mit dem Projekt fertig waren, wurde das Netzwerk öffentlichkeitswirksam mit der Münchner Presse eingeweiht: Der Präsident des deutschen Patentamts schnitt vor laufendenKamera ein Netzwerkkabel durch, und die Systeme sollten trotzdem weiterlaufen. Glücklicherweise hat alles geklappt.

Du arbeitest am längsten von allen, machst abends das Licht aus und trägst die meiste Verantwortung. Fragst du dich nicht manchmal, wie es wäre, wenn du das mal ablegen könntest? Oder wie es wäre, ein normaler Arbeitnehmer zu sein?

Bachert: Diese Frage stelle ich mir nicht. Mir machen meine Arbeit und Aufgaben Spaß, ich möchte es gar nicht anders haben – auch wenn es manchmal anstrengend ist.

Wie schaltest du ab?

Bachert: Ich fahre, wenn es meine Zeit erlaubt, auf einem meiner beiden Motorradoldtimer, und ich fotografiere gerne.

Bachert Datentechnik bietet viele Praktika an und bildet aus. Wie wichtig ist dir das?

Bachert: Sehr wichtig! Ich habe in meinem Studium gelernt, wie wichtig Bildung im Leben ist. Mit Praktikumsplätzen möchte ich vor allem jüngeren Menschen eine Chance zur Orientierung im Arbeitsleben geben. Und mein Engagement in der Ausbildung hat auch mit gesellschaftlicher Verantwortung zu tun.

Bachert Datentechnik nimmt teil am Projekt „Zeitung und Ausbildung in Hessen“. Eine gute Allgemeinbildung und Kenntnisse über die aktuelle Situation in der Welt: Gehört das für dich zur Ausbildung?

Bachert: Unbedingt. Wissen bringt Selbstvertrauen und fördert die Persönlichkeitsbildung. Wer Selbstvertrauen hat, agiert zufriedener im Beruf und ist der bessere Mitarbeiter. Wer sich auskennt mit den aktuellen Themen aus der Tageszeitung, kommt darüber hinaus auch mit Kunden viel schneller ins Gespräch, davon kann ein Unternehmen nur profitieren.

Was und wie liest du?

Bachert: Ich lese die regionale Tageszeitung und Fachzeitschriften in gedruckter und digitaler Form. Zeitunglesen gehört für mich zum Alltag dazu.

Du arbeitest in der IT-Branche, trägst eine Smartwatch. Nimmst du auch mal digitalen Urlaub?

Bachert: In Maßen, ja. Das Handy und die Uhr lege ich nach Feierabend oder am Wochenende ab. Dann bin ich auch mal nicht oder nur ganz privat über das Festnetz erreichbar.

Bachert Datentechnik

Das in Wetzlar ansässige Unternehmen bietet IT-, Kommunikations-, Medien- und Netzwerklösungen von der Beratung über die Installation bis zur Wartung in Deutschland und dem benachbarten Ausland an. Das Unternehmen bildet Industriekaufleute und Elektroniker aus, seit einem Jahr ist Bachert Datentechnik außerdem Partnerunternehmen von Studium Plus. Regelmäßig werden Kurz- und Langzeitpraktika zur beruflichen Orientierung angeboten. (red)