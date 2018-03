Duales Studium soll in Hessen weiter ausgebaut werden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Möglichkeiten für ein duales Studium sollen in Hessen weiter ausgebaut werden. Ziel der Landesregierung sei, die Zahl der Studierenden an den Hochschulen und Berufsakademien mit Hilfe der Wirtschaft weiter zu erhöhen, sagte Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden. Derzeit gebe es über 5000 Studenten, die Zahl soll sich auf rund 8000 erhöhen. In Hessen bieten 17 Hochschulen und Berufsakademien rund 130 duale Studienmöglichkeiten an.