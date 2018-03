Einblicke ins Handwerk

36 Schülerinnen und Schüler der zehnten Jahrgangsstufe erwartete ein vielseitiger Ausflug: am Donnerstagmorgen besichtigten sie die Firmen Natursteintechnik Reitz, Bäckerei Moos und Pfeiffer GmbH & Co. KG – Objekteinrichtungen „hinter den Kulissen“. In drei Gruppen eingeteilt, schauten sie sich gemeinsam mit den Lehrern im fliegenden Wechsel die Hallen und Wirkungsstätten zahlreicher Mitarbeiter der Firmen an.

Fragen über Berufe und Unternehmen konnten die Schüler stellen und sich so ein konkretes Bild verschiedener Berufsgruppen machen.

Neben den täglichen Aufgaben der Arbeiter, den Arbeitszeiten, der Bezahlung und den Arbeitsroutinen in der Produktion interessierte die Schüler vor allem auch das handwerkliche Geschick, das zum Beispiel ein Schreiner bei der Firma Pfeiffer mitbringen muss. „Ein grundsätzliches Interesse an einer produzierenden Arbeit ist schon einmal die beste Voraussetzung“, schilderte daraufhin Christoph Rehorn, Produktionsleiter der Firma Pfeiffer, in ebenjener Lagerhalle.

Eine Führung durch Produktion und Lager zeigte sowohl Materialverarbeitung sowie deren Lagerung. Auf diesem Weg sahen die Hüttenberger Schüler verschiedene Berufsgruppen und Arbeitsschritte, denn beispielsweise Firma Pfeiffer bildet regelmäßig Tischler sowie technische Produktdesigner aus.

Der erste Schritt zum Handwerk: Im Selbstversuch packten die Jugendlichen einfach selbst an

Im Selbstversuch wurden die Schüler direkt vor Ort gemeinsam mit Christoph Rehorn tätig, der mit den Jugendlichen Material erhitzte, um es anschließend bearbeiten zu können – ein kleiner Schritt zum Handwerker.