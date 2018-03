Eine Region sucht Azubis

Christa Oesterling leitet als Geschäftsführerin die Geschicke der Metallwarenfabrik Haka im Weinbacher Ostteil Gräveneck (Landkreis Limburg-Weilburg). Rund 50 Menschen arbeiten in dem Betrieb, der unter anderem Küchen im hochwertigen Sonderbau herstellt. Großküchen etwa für Gastronomiebetriebe, für Kantinen, große Unternehmen, aber auch Essensausgaben.

Oesterling wirbt für die Stärken der Oberlahn-Region und will Berufsfelder bekannter machen

Einzelstücke allesamt, die man nicht einfach „von der Stange“ im Warenhaus bestellen kann, sondern die aufwendig von Spezialisten gefertigt werden müssen. Eine spannende, vielfältige Tätigkeit, die etwa in dem Betrieb im 816-Einwohner-Ort Gräveneck, knapp acht Kilometer von Weilburg entfernt täglich ausgeübt wird.

Genau diese Lage ist für Oesterling einer der Gründe, warum junge Menschen trotz des interessanten Berufsbildes nicht mehr Schlange stehen, um einen der Berufe im Betrieb zu erlernen. Als Vizepräsidentin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Limburg gilt Oesterling als „die Oberlahnerin“, also als eine Frau, die die Interessen der Region des ehemaligen Landkreises vertritt und kennt das Phänomen auch von vielen anderen heimischen Mitgliedsbetrieben der IHK.

Oesterling weiß selbstverständlich darum, dass die Region nicht so zentral gelegen ist wie das benachbarte Rhein-Main-Gebiet, das gerade junge Menschen mit vielen, auch beruflichen Möglichkeiten, anzuziehen vermag. Doch Oesterling wird nicht müde, die vielen Vorzüge ihrer Heimat als Wirtschaftsstandort aufzuzählen – und bei den vielen Möglichkeiten, die sich ihr als IHK-Vize bieten, weiterzutragen – an die Politik, aber auch bei Begegnungen in der Wirtschaft und an Schulen.

Gerade die Vielfalt der unterschiedlichsten Unternehmen sei in der Region im Oberlahngebiet faszinierend. Viele „Hidden Champions“, Mittelständler, die sich stark spezialisiert haben und eine Nachfrage abdecken, die sonst kaum ein anderes Unternehmen bieten kann. Genau diese Betriebe böten jungen Menschen viele Chancen. Etwa in ihrem eigenen Betrieb in Gräveneck. Denn: Hier werden gesuchte Spezialisten ausgebildet, mit großen Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Sie lernen in ihrer Ausbildung, wie man mit hochwertigen Blechen richtig umgeht, sie in speziellen Verfahren zusammenschweißt und, dass man mit Metall kreativ werden kann und hochwertige Spezialeinrichtungen erzeugen kann.

Eine spannende Aufgabe, findet Oesterling. Dass nicht nur ihre Firma, sondern auch viele andere in der Region zu wenig geeigneten Nachwuchs finden, dafür sei unter anderem verantwortlich, dass die – „doch sehr spannenden“ Berufsfelder – zu wenig bekannt seien, etwa das des Konstruktionsmechanikers, Fachrichtung Feinblechbautechnik, dem ehemaligen Blechschlosser. Das sind aber Fachkräfte, die Haka in Gräveneck braucht, um weiter wachsen zu können.

Haka steht nicht alleine da – das Unternehmen liegt mit seinen Schwierigkeiten in der Suche nach qualifiziertem Nachwuchs im – traurigen – Trend. Der Anteil der Betriebe, die ihre Ausbildungsplätze nicht besetzen können, hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt – mittlerweile schafft es ein Drittel der Firmen in Deutschland nicht mehr, Ausbildungsplätze zu besetzen. Das geht aus der neuen Ausbildungsumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) hervor.

Unbekannte Berufe? Das war für Silas Sennlaub (18 Jahre), der aus Seelbach stammt, einem Ortsteil der Gemeinde Villmar (Landkreis Limburg-Weilburg), kein Thema. Sennlaub hat während eines Praktikums im Grävenecker Betrieb Gefallen gefunden an der Arbeit mit hochwertigen Blechen und dem Metall. Ebenso Silas Eichmann aus dem Runkeler Stadtteil Steeden (Limburg-Weilburg). Beide lernen seitdem abwechselnd im Betrieb die Feinheiten und Spezialitäten des Metall-Sonderbaus und in der Wilhelm-Knapp-Berufsschule in Weilburg die theoretischen Grundlagen ihres Berufs. Genau dieses Erfolgsmodell, das duale Ausbildungssystem mit betrieblicher und schulischer Ausbildung, das als eine der Grundlagen für den wirtschaftlichen Erfolg des Wirtschaftsstandorts Deutschland gilt, ist hingegen in den vergangenen Jahren immer mehr unter Druck geraten.

Ein Studium lockt eine wachsende Anzahl junger Menschen, die sich dadurch bessere Chancen für eine Arbeitsstelle erhoffen. Doch diesen „Akademisierungswahn“ kritisieren sowohl Handwerk als auch Industrie, und zwar vor allem auch in den ländlichen Regionen. Denn je mehr junge Menschen sich für ein Studium statt für eine Ausbildung entscheiden, um so weniger künftige dringend benötigte Fachkräfte werden ausgebildet. Und ohne diese Spezialisten geht in Betrieben wie bei „HAKA“ fast nichts.

Anspruchsvolle Aufgaben bieten auch für geflüchtete junge Menschen Möglichkeiten

Es sind anspruchsvolle Aufgaben, wie Sennlaub erklärt. „Eine der wichtigsten Dinge, die wir lernen ist das WIG-Schweißen“, sagt der Azubi. Bei diesem speziellen Schutzgas-Schweißverfahren werden dünne Bleche miteinander verbunden. Eine Tätigkeit, die viel mehr Fingerspitzengefühl erfordert, als das Schweißen dicker Bleche. Eine gewisses Talent brauche man da sowieso und Sennlaub erläutert, dass Azubis schon mit etwa einem halben Jahr rechnen müssten, bis sie den „Dreh“ raus haben, wie es richtig funktioniert.

Nicht nur das Fingerspitzengefühl ist Voraussetzung, um gut in dem Beruf zu werden. Sennlaubs Kollege Silas Eichmann berichtet, das auch gute Fähigkeiten in Mathematik wichtig seien, ohne Kenntnisse in Geometrie geht nicht viel. Und räumliches Vorstellungsvermögen helfe auch.

Laut Oesterling sei es wohl deshalb auch ratsam, erst einmal bei einem Praktikum auszuprobieren, ob der Beruf – und der Betrieb – passt. Auf der Suche nach geeigneten Bewerbern schaue man bei Haka indes auch über den Tellerrand der Region hinaus. Auch Geflüchteten jungen Menschen etwa böten heimische Betriebe Chancen auf eine Ausbildung und damit eine Zukunft. Oesterling erinnert sich an einen Praktikannten, der sogar aus Leipzig kam. Aber natürlich freue man sich, wenn auch die jungen Leute in der heimischen Region wieder in „ihren“ Betrieben vor Ort wieder eine Zukunft sehen.