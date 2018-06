Erster Wirtschaftsingenieur schließt ab

Die Möglichkeit, an der WKS akademische Abschlüsse zu erreichen, entstand durch eine Kooperation mit der Fachhochschule des Mittelstandes (FHM) in Bielefeld im Bereich der Fachschule Wirtschaft (Schwerpunkt Betriebswirtschaft), sodass seit einigen Jahren an dem beruflichen Schulungszentrum in Weilburg ein Bachelorstudiengang angeboten wird. So konnten in den vergangenen zwei Jahren Studierende verabschiedet werden, die an der WKS den „Bachelor of Arts“ erworben haben.

Selbstständiger Unternehmer

Dass nun erstmals ein Student den Abschluss als Wirtschaftsingenieur erreicht hat, ist eine Steigerung. Noch etwas angespannt blickte Attila Altintop, als er aus dem Konferenzzimmer im Sekretariat der WKS, in dem gerade der Abschlussteil der Prüfung stattgefunden hatte, trat. Als dann kurz darauf Professor Christoph Brake von der FHM das Ergebnis – „Bestanden!“ – verkündete, war dem erfolgreichen Absolventen die Erleichterung und Freude deutlich anzumerken.

Altintop betreibt als selbstständiger Unternehmer das „Elviso Planungsbüro für technische Gebäudeausrüstung“ in Kubach. Nachdem er an der Theodor-Litt-Schule in Gießen den staatlich-geprüften Techniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik erworben hatte, studierte Attila Altintop an der WKS und der FHM im Fachbereich Ingenieurwesen.

Das Thema seiner Arbeit lautete „Ökonomische Optimierung von Photovoltaik- und Wärmepumpentechnologie für den Einfamilienhaushalt“. Seitens des Weilburger Bildungszentrums wurde er bei seinem Studium von Dozent Jonas Dormagen, der auch als Erstprüfer fungierte, und Dozentin Sabrina Tauber betreut. (tt)