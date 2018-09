Fachkräfte für die Zukunft sichern

Während im Lahn-Dill-Kreis mehr und mehr Unternehmen über fortschreitenden Fachkräftemangel klagen, bleibt das Haigerer Unternehmen davon bisher weitgehend verschont, wie Andreas Schmelzer, der bei Cloos für die gewerblich-technische Ausbildung zuständig ist, nicht ohne Stolz erzählt.

Das Konzept: Den Nachwuchs bestmöglich im eigenen Haus ausbilden und somit schon heute auf die Fachkräfte der Zukunft setzen. „Da wir als Hightech-Unternehmen auf gute Fachkräfte mit einer fundierten Ausbildung angewiesen sind, fördern und unterstützen wir unsere Auszubildenden bestmöglich“, sagt Schmelzer. Um das zu erreichen, gibt es bei Cloos seit den 70er Jahren eine eigene Ausbildungswerkstatt, die der damalige Ausbildungsleiter Klaus Arhelger ins Leben rief und über Jahrzehnte hinweg fortwährend modernisierte.

Auf diese Art und Weise kann Cloos auf externe Lehrgänge für die Auszubildenden verzichten

Dort stehen für die Auszubildenden in den gewerblich-technischen Berufen insgesamt 15 Arbeitsplätze zur Verfügung, wo die Jugendlichen schon sehr früh mit den verschiedenen Werkzeugen und Maschinen des Unternehmens in Kontakt kommen. „Es ist sehr wichtig, dass unsere Auszubildenden einen guten Einstieg haben und sich darüber hinaus so früh wie möglich praktisch mit den Werkstoffen und auch deren Gefahren beschäftigen“, hebt Schmelzer hervor.

Sämtliche Lehrgänge, inklusive der Grundlehrgänge im Bereich Metall, Elektrotechnik, Pneumatik und SPS-Programmierung, werden in der eigenen Ausbildungswerkstatt durchgeführt. Darüber hinaus können die Auszubildenden auch an den Roboter- und Schweißlehrgängen im Cloos-Schulungszentrum teilnehmen. Externe Kurse für die eigenen Auszubildenden seien damit nicht nötig, so Schmelzer weiter. Für den theoretischen Teil gibt es zudem noch einen Schulungsraum. Derzeit beschäftigt Cloos insgesamt 31 Auszubildende im eigenen Haus. Fünf davon im kaufmännischen Bereich, 26 in gewerblichen Berufen.

Ein weiterer Vorteil für das Unternehmen: Wenn die Grundlehrgänge abgeschlossen sind, können die Auszubildenden direkt an verschiedenen Stationen im Betrieb eingesetzt werden. Dabei erhalten sie Unterstützung von den Facharbeitern. „Damit gelingt es uns auf der einen Seite, Theorie und Praxis gut zu verknüpfen. Auf der anderen Seite sind die Jugendlichen nach dem Ende der Ausbildung auch bereits perfekt eingearbeitet, kennen die anderen Facharbeiter und können direkt ins Berufsleben starten“, so Schmelzer.

Gerade als Hightech-Unternehmen sei es nämlich schwierig, gute Facharbeiter auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Und wenn doch, müssten diese oft über einen sehr langen Zeitraum eingearbeitet werden. „Unsere Azubis saugen das alles schon auf, kennen sich mit unseren Produkten und Werkstoffen aus und sind so bestens vorbereitet“ ergänzt Schmelzer.

Das gilt auch für Auszubildende wie Maik Schol. Er befindet sich im zweiten Lehrjahr bei seiner Ausbildung zum Industriekaufmann, ist also im kaufmännischen Bereich angesiedelt. Dort wird zwar nicht in der Ausbildungswerkstatt an Maschinen gearbeitet, doch der Grundsatz ist der gleiche: „Wir Auszubildenden werden hier direkt im richtigen Betrieb eingesetzt und als vollwertige Mitarbeiter anerkannt“, freut sich Schol. „Das vermittelt auf jeden Fall ein gutes Gefühl.“

Und die gute Ausbildungsarbeit zahlt sich für Cloos aus. Im Jahr 2017 wurden 6 Auslerner des Unternehmens von der IHK Lahn-Dill für ihre guten Prüfungsergebnisse im Rahmen einer Sonderveranstaltung geehrt. Zudem werden fast alle Auszubildenden später vom Unternehmen im Ausbildungsberuf weiterbeschäftigt.

65 Prozent aller Mitarbeiter stammen aus der eigenen Ausbildung

„Mittlerweile stammen 65 Prozent unserer Mitarbeiter aus unserer eigenen Ausbildung“, freut sich Andreas Schmelzer, der selbst als Auszubildender zu dem Haigerer Unternehmen kam. Sogar der amtierende Geschäftsführer Sieghard Thomas begann seine Karriere bei Cloos als Auszubildender im Bereich Elektronik. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit eines Mitarbeiters beträgt etwa 20 Jahre.

Und das Konzept der Ausbildungswerkstatt kommt auch beim Nachwuchs selbst gut an. „Ich halte es für eine sehr sinnvolle Einrichtung“, sagt etwa der angehende Mechatroniker Daniel Müller. „Dadurch, dass wir hier an vergleichbaren Maschinen und mit den gleichen Werkzeugen arbeiten können wie im Betrieb, ist man sofort dabei.“ Das sieht auch Moritz Paul so. Er macht eine Ausbildung zum Industriemechaniker. „Wenn man in der Ausbildungswerkstatt bereits mit den Maschinen üben kann, braucht man später kaum noch Eingewöhnungszeit.“

Neben der klassischen Ausbildung bietet Cloos auch gemeinsam mit der Technischen Hochschule Mittelhessen das so genannte „Studium Plus“ an. Zudem wird jeder Auszubildende über die Möglichkeit der „Lehre Plus“ informiert, bei der die Jugendlichen neben der Ausbildung die Fachhochschulreife erwerben können.

Und die Konzepte kommen an. Im Jahr 2017 gingen bei dem Haigerer Unternehmen rund 250 Bewerbungen ein. „Fast alle Bewerber werden auch zum Einstellungstest eingeladen und können sich beweisen“, erklärt Andreas Schmelzer. Das Ziel: Schon heute die benötigten Fachkräfte für morgen finden.