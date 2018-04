Formenbauer beraten über Ausbildung

Dort haben sie über die Berufsausbildung und die Prüfungen im Technischen Modellbau beraten. Neben einer Landesfachklasse für die Fachrichtungen Gießerei sowie Karosserie und Produktion ist an der Schule auch eine Bundesfachklasse für Technische Modellbauer der Fachrichtung Anschauungsmodellbau eingerichtet. Diese Konstellation gibt es für diesen Beruf nur in Biedenkopf.

Aktuell besuchen etwa 200 angehende Technische Modellbauer die bsb. Sie werden in zweiwöchigen Schulblöcken unterrichtet und wohnen während der Schulblöcke in Biedenkopf. Als Kompetenzzentrum im Technischen Modellbau waren die bsb also als Tagungsort für die Veranstaltung bestens geeignet. Gleichzeitig war es für die Vertreter der Branche die erste Möglichkeit, die neuen Werkstätten der Schulen kennenzulernen.

Schon vor Beginn der eigentlichen Veranstaltung trafen sich Berufsschullehrer aus verschiedenen deutschen Berufsschulen, um sich über das Ausbildungsangebot, das pädagogische Konzept und die technischen Möglichkeiten für den Werkstattunterricht zu informieren.

Berufsbild fit für die Zukunft machen

Bei dem Treffen ging es um den aktuellen Stand der Berufsausbildung und Optimierungsmöglichkeiten, um den Ausbildungsberuf an die Anforderungen der Zukunft anzupassen. Die sozialpädagogischen Mitarbeiter der Schule, Bettina Niklaus und Thomas Arke, erklärten, wie Lehrer und Ausbilder mit schwierigen Situationen im schulischen und betrieblichen Ausbildungsalltag umgehen können. Außerdem zeigten sie die Unterstützungsangebote auf, die helfen können, einen Ausbildungsabbruch zu vermeiden. Die Teilnehmer lobten die gute Zusammenarbeit der bsb mit den Ausbildungsbetrieben, die viele Unterrichtsprojekte erst möglich macht. (red)