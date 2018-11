Für jeden die richtige Lösung finden

Die 47-Jährige ist bei der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar tätig und als Berufsberaterin für die Erlenbach-Schule in Elz und die Adolf-Reichwein-Schule in Limburg zuständig. Sie betreut so über 20 Klassen.

2006 hat Hackenberg ihre Qualifikation zur Berufsberaterin bestanden und ist seitdem – mit kurzer Elternzeit-Unterbrechung – in diesem Beruf tätig.

Eine ihrer Aufgaben: junge Erwachsene aus Haupt- und Realschule beraten – bei der Suche nach dem geeigneten Ausbildungsplatz oder der Entscheidung, die passende weiterführende Schule zu besuchen. Zu ihrem Job gehören auch Elternabende und Schulsprechstunden: „Es gibt Berufsorientierungsveranstaltungen, bei denen wir in die Schulklassen gehen, sowie eine weitere Veranstaltung im Klassenverbund im Berufsinformationszentrum (BIZ).“ Auch Einzelgespräche werden angeboten, „so dass mich die Schüler mindestens dreimal vor ihrem Schulabgang zu Gesicht bekommen haben“, erklärt die Mutter eines Sohnes.

Bei Bildungsmessen vertreten

Weitere Aufgaben sind die Mitorganisation von Messen sowie an einem Stand auf Bildungsmessen vertreten zu sein.

Als ganz besonders wichtig schätzt Hackenberg die Arbeit mit den Netzwerkpartnern ein: „Es geht darum, die bestmöglichen Fördermittel der Agentur für jeden Schüler zu nutzen. Dafür haben wir verschiedene Partner, zum Beispiel für beratungsintensive Kunden. Wir schauen immer individuell, was zum Beispiel bei nicht entsprechenden Noten oder Problemen eines Schülers getan werden kann, um demjenigen trotzdem einen guten Ausbildungsplatz zu ermöglichen.“

Für junge Erwachsene, die individuelle Förderung benötigen, gebe es berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen. Dort würden die Schüler auf die Ausbildung vorbereitet, indem sie eine Struktur und Arbeit hätten, die der Ausbildungsatmosphäre angelehnt sei.

Natürlich muss die 47-Jährige für ihren Job gut über alle Berufe Bescheid wissen. Regelmäßige Informationsbesuche in Firmen gehören deswegen dazu. Eigenschaften, die ein Berufsberater mitbringen sollte seien Empathie, Humor, Ruhe, Flexibilität, Organisationstalent, Pünktlichkeit, unvoreingenommen und wertfrei sein sowie kommunikative Kompetenz und Teamfähigkeit. Was Marion Hackenberg an ihrem Beruf am besten gefalle sei die vielseitige Tätigkeit: „Andauernd passiert etwas Neues. Das macht einfach Spaß, ich arbeite mit Menschen zusammen und Menschen sind bunt.“ (hah)