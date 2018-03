Gefragt ist Mut zum Experimentieren

Christian Klose und die Physik – das war eine Jugendliebe. Schon zur Schulzeit hatte er ein eigenes Teleskop, und nicht nur das: „Ich habe auch viel mit elektrischen Schaltungen herumgespielt und gelötet“, erzählt der 20-Jährige. Heute ist aus der Liebe ein Job geworden: Nach seinem Realschulabschluss und einem Praktikum entschied sich Klose für eine Ausbildung zum Physiklaboranten am Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik (IOF) in Jena.

Physiklaboranten gibt es an Hochschulen, an Forschungsinstituten, aber auch in der Elektro-, Metall-, Chemie- und Keramikindustrie. Ihre Hauptaufgabe sind Experimente, vom ersten bis zum letzten Schritt, wie Stephanie Conein vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in Bonn erklärt.

Sie bauen also Versuchsanlagen auf, führen Messungen und Experimente durch, sammeln Daten, werten diese aus und erstellen anschließend noch die Dokumentation.

Um diesen Job erledigen zu können, lernen die Azubis zunächst, wie man physikalische Größen und Zusammenhänge prüft beziehungsweise nachweist, erklärt Antje Oelschläger, Physiklaborantin und zuständig für die Ausbildung am Fraunhofer IOF. Sie bearbeiten auch Werkstoffe – aus Metall, Glas und Kunststoffen etwa - und lernen neben den elektrischen und elektrotechnischen Grundlagen auch Steuer- und Regelungstechnik kennen. „Es wird nie langweilig“, betont die Ausbilderin.

„Im Labor führt man anfangs vor allem Grundlagenexperimente durch“, erzählt Alita Tribus, die wie Christian Klose kurz vor ihrer Abschlussprüfung steht. „Wie finde ich zum Beispiel die Dichte von Flüssigkeiten und Feststoffen heraus?“

Wichtig ist die Freude beim Experimentieren bei Problemen, für die es noch keine Lösung gibt

Bei einem Feinoptik-Lehrgang lernen die Auszubildenden am IOF auch, wie man optische Elemente schneidet, kittet und poliert. „In Jena steht die Optik im Vordergrund“, sagt Antje Oelschläger. Das Institut forscht im Rahmen von öffentlich geförderten Verbundprojekten und im direkten Auftrag der Industrie.

Dass wie anderswo auch beim Physiklaboranten die Digitalisierung den Alltag bestimmt, ist da keine echte Überraschung. „Gerade dort, wo geforscht wird, kommen viele neue Technologien zum Einsatz“, sagt Oelschläger.

Auch Alita Tribus hat sich in der Schule für naturwissenschaftliche Experimente interessiert. „Ich hatte Physik als Leistungsfach“, erzählt sie. Nach dem Abitur begann sie ein Studium – merkte aber bald, dass das nicht das Richtige war. „Ich habe mich dann auf das zurückbesonnen, was mir wirklich Spaß macht.“

Am Fraunhofer IOF verdienen die Auszubildenden je nach Lehrjahr zwischen 920 und knapp 1100 Euro im Monat. Bei ausgebildeten Physiklaboranten unterscheide sich das Gehalt von Betrieb zu Betrieb, sagt Antje Oelschläger.

Eine bestimmte Schulbildung ist nicht vorgeschrieben und auch nicht unbedingt gewünscht. Die mittlere Reife sollte es aber schon sein. „Wir haben Realschüler, Abiturienten und auch Studienerfahrene – die ganze Palette“, sagt die Ausbilderin. Gute Noten in naturwissenschaftlichen Fächern brauchen potenzielle Azubis immer. Wichtig sei auch, dass sie selbstständig arbeiten können und teamfähig sind. Und handwerkliches Geschick ist zum Beispiel beim Löten und beim Aufbau von Experimenten ein Vorteil.

„Man muss es mögen, sich in Problemstellungen reinzudenken“, ergänzt Tribus. Ihr Kollege Christian Klose sieht das ähnlich: „Wichtig ist eine gewisse Experimentierfreudigkeit bei Problemen, für die es keinen vorgegebenen Lösungsweg gibt.“

Der Azubi arbeitet gerade an einem Koordinatenmessgerät, das in der Lage ist, Bauteile mikrometergenau zu vermessen. Alita Tribus ist im Team für die Fertigung und Erprobung optischer Gitter, die Licht in seine Spektralfarben zerlegen. „Solche Gitter werden beispielsweise in Spektrografen mit Satelliten ins Weltall geschickt. Mit ihrer Hilfe kann man unter anderem den Schadstoffgehalt der Atmosphäre bestimmen“, erzählt sie.

Mit deutschlandweit nur 123 neuen Auszubildenden im Jahr 2016 ist der Physiklaborant ein wenig verbreiteter Beruf. Für die Azubis in Jena bedeutet das zum Beispiel, dass sie für den Blockunterricht an der Berufsschule regelmäßig ins gut 130 Kilometer entfernte Selb in Bayern pendeln müssen.

Zum Vergleich: Der Chemielaborant hatte mehr als 1500 neue Auszubildende, berichtet Stephanie Conein. „Obwohl die Ausbildungszahlen gering sind, ist die Nachfrage aber stabil.“

2016 seien beim Physiklaboranten keine Ausbildungsstellen unbesetzt geblieben, erklärt Paula Risius vom Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung am Institut der deutschen Wirtschaft Köln.

Kein Wunder, denn der Job gilt als sicher. Ausgebildete Physiklaboranten haben viele Karrieremöglichkeiten. „Überall in der Industrie werden ja Daten erfasst, überprüft und ausgewertet“, sagt Oelschläger. Und oft muss man für den Berufsstart nicht einmal wechseln: Nach ihren Abschlussprüfungen im Frühjahr haben Tribus und Klose gute Aussichten darauf, am Institut zu bleiben. (dpa/tmn)