Gießenerin ist Hessens beste Konditor-Gesellin

Es duftet nach Schokolade und Früchten, Pralinen in den verschiedensten Farben und Formen liegen hübsch angerichtet auf selbst gebastelter Dekoration und die bunten Torten sehen zum Anbeißen aus – von Aufregung, Anspannung und harter Arbeit ist im Präsentationsraum des Konditorenwettbewerbs in der Käthe-Kollwitz-Schule nicht mehr viel zu merken. Doch die Gesichter der drei Kandidatinnen Stella Barrali, Miriam Gaube und Evelyn-Jeanette Teigler verraten: Hier steckt Anstrengung und Herzblut dahinter.

„Wenn Handwerk und Kunst verschmilzen“ – unter diesem Motto stand der Konditorenwettbewerb, der von der Handwerkskammer und dem Land Hessen mit räumlicher Unterstützung der Kollwitz-Schule ausgerichtet wurde. Und tatsächlich, es hätte geschmackvoller nicht sein können, im wahrsten Sinn des Wortes. Kandidatin Evelyn-Jeanette Teigler aus Gießen konnte sich mit ihren Kreationen zum Thema Paris letztlich gegen ihre beiden Mitstreiterinnen durchsetzen.

Die kunstvollen Verzierungen setzten den Petit-Fours sozusagen das Sahnehäubchen auf

Wer Teiglers Gebäck im Anschluss an die Siegerehrung betrachtete, dem fiel vor allem eines auf: die Liebe zum Detail. „Das Thema der Kreationen durften wir frei wählen“, sagte die junge Frau. Beraten wurde sie bei der Themenwahl von ihrer Ausbilderin, die Vorbereitungen laufen schon seit Monaten. „Die Dekoration habe ich auf mein Gebäck abgestimmt und andersherum, damit alles zum Thema Paris passt und sich ein stimmiges Gesamtbild ergibt“, beschreibt die Konditor-Gesellin.

Die drei Gebäcksarten, die die Kandidaten vorbereiten sollten, waren dagegen vorgegeben. Eine Teildisziplin bestand im Herstellen einer Torte, die einer genauen Größenvorgabe entsprechen musste. Des Weiteren stellten die Wettbewerbskandidatinnen Pralinen, überwiegend mit Schokolade und sogenannte Petit-Four her – klassisches französisches Feingebäck. Teigler backte überwiegend glasierte Petit-Fours, die aus einem Biskuitteig ausgestochen oder geschnitten, mit Cremes und Marzipan gefüllt und danach mit Zuckerguss glasiert wurden. In dieser Disziplin lag für die drei Konditorinnen eine besondere Schwierigkeit, wie Evelyn-Jeanette Teigler verriet: „Beim Glasieren muss der Zucker richtig erwärmt werden. Gelingt das nicht, glänzt er nicht so schön, sondern wird bröselig.“ Die kunstvollen Verzierungen setzten den Petit-Fours sozusagen das Sahnehäubchen auf. Hier war vor allem Kreativität und Fingerspitzengefühl gefragt.

Die frisch gebackene Landesmeisterin weiß: „Es gibt so viele Möglichkeiten, Petit-Fours zu kreieren, da war es fast am schwierigsten, sich für etwas zu entscheiden.“

Wie aufwendig die Herstellung des gesamten Gebäcks war, können Laien nur erahnen: Von Cremes, diversen Teigsorten, Schokolade- und Früchteverarbeitung und verschiedensten Dekorationen konnten die Besucher des Wettbewerbs im Anschluss sogar kosten – lecker war’s.