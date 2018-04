Handwerker freuen sich über die Lehrlingszahlen

In Preis’ Rückblick anlässlich der Hauptversammlung sah es vor allem positiv bei den Lehrlingszahlen aus. Derzeit sind in den Betrieben 75 Jugendliche in Ausbildung. Diese teilen sich auf in 50 Azubis bei den Malern und Lackierern, 13 bei den Fahrzeuglackierern, sechs bei den Raumausstattern und sechs Bürokauffrauen. Ebenso positiv sind die Zahlen bei den Innungsmitgliedern, die bei 48 Mitgliedern liegt.

Nach der Vorlage der Jahresrechnung durch den Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Stefan Laßmann, wurde auch bei dieser Hauptversammlung die Lehrlingsbetreuungsgebühr zur Abstimmung gebracht, einstimmig genehmigt und eingeführt.

Freisprechung am 8. August

In einem Ausblick auf das laufende Jahr wurde der Termin für die Freisprechungsfeier der Lehrlinge auf den 8. August, um 18 Uhr, im Texelhof in Staffel festgesetzt.

Im Anschluss folgte ein Vortrag über die aktuellen steuerlichen Themen, zu dem der Experte Gökhan Pektas von der MNT Revision und Treuhand GmbH in Limburg eingeladen war. Zu den Themen, die mit Aufmerksamkeit verfolgt wurden, gehörten unter anderem Neuerungen im Bereich Abgabefristen und Verspätungszuschläge bei Abgabe der Steuern.

Demnach gelten bei Fristverlängerungen nach dem 31. Dezember 2017 für nichtberatende Steuerpflichtige, dass diese künftig sieben Monate und damit bis zum 31. Juli des Folgejahres Zeit haben, die Steuererklärung einzureichen. Bei beratenden Steuerpflichtigen wird die Steuererklärungsfrist bundesweit um zwei Monate verlängert bis zum 28. Februar des Zweifolgejahres. Der Verspätungszuschlag ist bei erheblich überschrittenen Abgaben ab dem Verspätungszuschlag 2018 zwingend festgesetzt. Der Verspätungszuschlag wird bei Steuererklärungen für jeden angefangenen Verspätungsmonat in Höhe von 0,25 Prozent der um die festgesetzten Vorauszahlungen und die anzurechnenden Steuerabzugsbeträge verminderten festgesetzten Steuer, mindestens jedoch 25 Euro für jeden angefangenen Monat festgesetzt. „Da kommen schnell 150 bis 200 Euro zusammen“, sagte Gökhan Pektas. (kdh)