Hochschulen auf Karrierekurs

Beruf THM und JLU veranstalten in der Kongresshalle Gießen gemeinsame Messe für Absolventen

Gießen Premiere in der Universitätsstadt Gießen: Am 6. Dezember findet in der Kongresshalle Gießen eine Karrieremesse von Justus-Liebig-Universität Gießen und Technischer Hochschule Mittelhessen statt.