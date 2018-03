In diesem Job ist die Liebe wichtig

In allen Werkstätten ließen sich die Lehrlinge bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Da wurde gemalt, geklebt, graviert oder gedruckt. Ob beim Fenster- oder Glasapparatebau, ob in der Flächenveredelung oder Kunstverglasung – während den Führungen erfuhren die Besucher auch Details zu Techniken, Maschinen und Materialien.

Tim Schaffelhuber sitzt an einem Brenner und fertigt aus Glasröhren, -stäben und -kolben Geräte, wie sie in naturwissenschaftlichen Laboren oder der Medizin gebrauch werden. Die Hitze des Brenners macht das Glas weich, so dass er es durch Ziehen, Einschnüren oder Blasen mit dem Mund formen kann.

„Ich bin froh, ein so außergewöhnliches Handwerk lernen zu können“, sagt der 18-jährige Pfälzer. Schon als kleiner Junge habe er zusammen mit seiner Großmutter Glasbläser beobachtet und die Faszination ließ ihn nicht mehr los. In seiner Heimatregion gäbe es leider kein Unternehmen, das zum Glasapparatebauer ausbildet.

In der Glasfachschule Hadamar gefällt es ihm sehr gut und er ist sicher, mit einem guten Abschluss auch eine Anstellung in der Nähe seiner Familie zu finden.

„Man muss dem Werkstoff Glas mit Liebe begegnen“, sagte Peter Anthes. Er ist im ersten Jahr der Ausbildung zum Glaser und demonstriert an einer gewaltigen Maschine, wie Löcher in dicke Scheiben gebohrt werden. „Ein gutes Augenmaß und Feingefühl sind Voraussetzung für meinen Beruf“, erklärt der 20-jährige.

„Bis dato war ich der Meinung, es gäbe überhaupt keinen Beruf, der mich erfüllen könnte“

Sandra Urban hatte nach ihrer Ausbildung zur Glasveredlerin im Bereich Glasmalerei und Kunstverglasung bereits zwei Jahre in einem österreichischen Fachbetrieb gearbeitet und ist anschließend für eine zusätzliche Techniker-Ausbildung an die Hadamarer Schule zurück gekehrt.

„Im Jahr 2010 kam ich – genau wie viele der jungen Leute hier und heute – zum Tag der offenen Tür in die Glasfachschule“, erzählt sie. „Bis dato war ich der Meinung, es gäbe überhaupt keinen Beruf, der mich erfüllen könnte – doch mit der Glasveredelung fand ich genau das Richtige“.

Bevor sie an der Schule angenommen wurde, musste sie allerdings einen Test bestehen, bei dem auch Mathematik und Chemie eine Rolle spielten.

Dass Sandra Urban ihre Berufung gefunden hat, zeigt ihre ausdrucksstarke Skulptur „Seelenverwandte“, mit der sie den zweiten Preis bei einem internationalen Glaskunstwettbewerb gewann. Wie ihrer Plastik entstand, bei der die Herzen von zwei separaten Körpern sichtbar verbunden sind, demonstrierte Sandra Urban den Gästen in der Werkstatt.

„Ich wollte etwas schaffen, das mein ganz persönliches Gefühlsleben spiegelt“, erzählt die Künstlerin. Nach vielen verworfenen Skizzen hätte sie sich langsam dieser verrückten Idee genähert und sie mit ihrem Lehrer Reiner Eul besprochen.

Ob Juliane Darvish aus Idstein eine ähnliche Karriere machen wird? Sie ist jedenfalls begeistert von dem, was sie zusammen mit ihrer Mutter in der Glasfachschule erleben konnte und würde gern eine Ausbildung zur Glasmalerin beginnen. „Ich werde die Bewerbungsunterlagen ausfüllen und dann kann ich nur noch hoffen“, sagt die 18-Jährige.

Derzeit sind 215 Schüler an der Glasfachschule eingeschrieben. Nach den Sommerferien fangen rund 80 junge Menschen mit der Ausbildung zum Glasapparatebauer, Glasveredler oder Glaser an.

In allen drei Berufen gibt es noch freie Ausbildungsplätze.