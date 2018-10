Jan Schneider als Kammersieger geehrt

Jan Schneider, Sohn des Mitinhabers des Fahrradhauses Schneider Sports, Frank Peter Schneider, durchlief die praktische Ausbildung dreieinhalb Jahre lang in dem Familienbetrieb in der Herborner Konrad-Adenauer-Straße. Den theoretischen Teil absolvierte er an der Frankfurter Heinrich-Kleyer-Schule.

Neben der Fahrwerkstechnik umfasst die Ausbildung den immer größer werdenden Anteil digitaler Komponenten an modernen Fahrrädern und nicht nur an E-Bikes. Seit der Firmengründung vor 25 Jahren hat Schneider Sports fünf Zweiradmechaniker, einen Fahrradmonteur und vier Einzelhandelskaufleute ausgebildet. Bereits in den nächsten zwei Jahren plant Jan Schneider in die neunmonatige Vollzeitausbildung zum Zweiradmechatronik-Meister einzusteigen. „Der Junge wuchs mit dem Fahrrad auf und lebt daher Fahrrad. Seine Leidenschaft für dieses Fortbewegungs- und Sportgerät ist der notwendige Antrieb für diesen Beruf“, sagt sein Vater Frank Peter Schneider, Zweiradmechanikermeister mit der Lizenz zum Ausbilden. (sig)