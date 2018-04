Karriere machen  im Handwerksberuf

Die Handwerkskammer Wiesbaden zeichnet seit fast zwei Jahrzehnten den „Lehrling des Monats“ aus. Die Preisträger liegen nicht nur mit ihren praktischen wie schulischen Leistungen deutlich über dem Durchschnitt. Ausbildungsbetriebe und Berufsschulen bescheinigen den jungen Leuten auch ausgeprägte soziale und zwischenmenschliche Eigenschaften wie Verantwortungsgefühl, Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Konzentrationsfähigkeit und Freundlichkeit.

In Erfüllung der genannten Kriterien erhielt Anna-Janine Bertuleit aus Wetzlar als aktuellste Geehrte in dieser Reihe die Auszeichnung als „Lehrling des Monats Januar 2018“ überreicht.

Die 22-Jährige wird bei der Drolsbach GmbH & Co. KG in Kleinlinden im dritten Lehrjahr zur Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik ausgebildet. Jörg Drolsbach, Chef von 15 Mitarbeitern – darunter drei Lehrlingen – seines Handwerksunternehmens, zeigte sich erfreut über die Auszeichnung seiner jungen Mitarbeiterin.

Gelernte Kauffrau aus Wetzlar hat sich für zweite Ausbildung zur Anlagenmechanikerin entschieden

Anna-Janine Bertuleit habe diese Wertschätzung verdient, was nicht nur in der Gründlichkeit und Verlässlichkeit begründet sei, die sie bei allem, was sie anfasse, an den Tag lege, sondern ganz allgemein in ihrer positiven Persönlichkeit.

Drolsbach verwies darauf, dass Bertuleit vor ihrer Ausbildung in seinem Handwerksbetrieb bereits eine Lehre als Groß- und Außenhandelskauffrau in einem Wetzlarer Unternehmen erfolgreich abgeschlossen habe. An Motivation mangele es ihr als ebenso wenig wie an Durchhaltevermögen und Zielstrebigkeit.

Kreishandwerksmeister Walter Kwartnik und Andreas Brieske, Vizepräsident der Handwerkskammer Wiesbaden mit ihren 26 000 Mitgliedsbetrieben, gratulierten. Anna-Janine Bertuleit gehöre zu den leistungsbereiten handwerklichen Nachwuchskräften, die ein klares Ziel vor Augen hätten und motiviert auf dieses hinarbeiten.

Brieske, Schornsteinfegermeister aus Hüttenberg, überreichte Urkunde und Geschenk an den „Lehrling des Monats“ sowie eine weitere Urkunde als Anerkennung für den Ausbildungsbetrieb Drolsbach.