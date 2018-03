Minderjährige Azubis geschützt

Der Großteil der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge verteile sich auf Industrie und Handel, gefolgt von den Sparten Handwerk und der „freien Berufe“ im Gesundheitswesen. In der beruflichen Ausbildung sind auch minderjährige Jugendliche. Für sie gilt das Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend oder kurz Jugendarbeitsschutzgesetz. Sascha Dietz vom Regierungspräsidium Gießen erklärt Aspekte des Gesetzes.

Arbeitszeit: „Jugendliche, die zwischen 15 und 18 Jahre alt sind, dürfen grundsätzlich nur bis zu 40 Stunden in der Woche und acht Stunden täglich arbeiten“, erklärt er. In bestimmten Branchen und Fällen kann davon abgewichen werden. So dürfen die Jugendlichen dann zum Beispiel 8,5 Stunden arbeiten, um freitags früher ins Wochenende zu starten.

Minderjährige erhalten mehr Pausen

„Besonders relevant ist für Arbeitgeber der Grundsatz der Fünf-Tage-Woche für Jugendliche sowie die eingeschränkte Möglichkeit ihrer Beschäftigung an Sonn- und Samstagen“, ergänzt der Jugendarbeitsschutzexperte.

Sicherheit: „Besonders wichtig ist uns, dass die Auszubildenden nur mit Arbeiten beschäftigt werden, die ihre Leistungsfähigkeit nicht übersteigen oder die nicht mit besonderen Unfallgefahren oder Gefährdungen, wie zum Beispiel durch gefährliche Arbeitsstoffe in der Industrie und Infektionsgefahren im Gesundheitsbereich, Strahlung, Hitze, Kälte oder Nässe, verbunden sind“.

Weiter sei ein Augenmerk auf Gefahren in Industrie und Handwerk zu legen, zum Beispiel durch den Umgang mit Maschinen, die schon für den geübten Facharbeiter ein Gefahrenpotenzial bergen. Das Gesetz lässt solche Arbeiten nur unter Aufsicht zu, und wenn es zum Erreichen des Ausbildungsziels dient.

Pausen: Auch die Pausenzeiten weichen bei Minderjährigen von denen Erwachsener ab. So sind bei einer Arbeitszeit von 4,5 bis sechs Stunden mindestens 30, bei mehr als sechs Stunden Arbeitszeit dann 60 Minuten Pause zu gewährleisten. Großzügig werden auch Berufsschulstunden bei Jugendlichen angerechnet.

Hier werden einmal in der Woche acht Arbeitsstunden gutgeschrieben, wenn der minderjährige Auszubildende mehr als fünf Unterrichtsstunden besucht hat.

Gesundheit: Auch ein spezieller Gesundheitsschutz der Jugendlichen sei durch eine gesetzlich geforderte ärztliche Eingangsuntersuchung zur Feststellung der physischen und psychischen Eignung gefordert. Informationen zum Jugendarbeitsschutz: www.rp-giessen.de (red)