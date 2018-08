Mit der Ressource Wissen in die Zukunft

Über die positive Entwicklung berichtete der Vorstandsvorsitzende Norbert Müller in der Jahreshauptversammlung des CompetenceCenter Duale Hochschulstudien (CCD), jener Verein, in dem die Partnerunternehmen organisiert sind. „Heute schon tun, was die anderen erst morgen denken“, nannte Müller als das Ziel des CCD. Mittels der Ressource Wissen vorne zu bleiben im globalen Wettbewerb, sei der Auftrag der dualen Studiengänge der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM), sagte Müller. Mit dem CCD leiste die Wirtschaft ihren Beitrag dazu.

Müller gab einen Überblick der Schwerpunkte des vergangenen Jahres und hob dabei das Engagement im Bereich der digitalen Transformation besonders hervor. So hatte StudiumPlus das „Smart Teaching Digi Lab“ eingerichtet, in dem die Studierenden die virtuelle und die erweiterte Realität kennenlernen und 3D-Scan und -Druckverfahren nutzen und ausprobieren können.

Zahl der offenen Stellen steigt stetig

Mit den „Smart Teaching Digi Boxen“ gibt es laut Müller zudem ein neues didaktisches Konzept zum zum lösungsorientierten Lernen für Studierende und Dozenten.

Besonderes sei auch der „Smart Teaching Workshop“, der 2017 erstmals und für alle Studierenden des fünften Semesters verpflichtend stattgefunden hatte. Er wird auch in diesem Jahr wieder organisiert mit dem Schwerpunkt „Künstliche Intelligenz, Sicherheit und Innovation“. Diesmal wird der Workshop auch Mitarbeitern der Partnerunternehmen offenstehen, die Vorträge von 17 Referenten aus dem Bereich der Digitalen Transformation/Digitalisierung hören können.

Eine Anwendungsmöglichkeit präsentierte während der Versammlung Frederic Pauly, der gerade seinen Bachelor im dualen Studiengang Maschinenbau abgeschlossen hat und als Praxisphasenprojekt und Bachelor-Thesis das Thema „Augmented Reality im Geschäftsbereich Service International der Viessmann Gruppe“ erarbeitet hat. Er stellte den CCD-Mitgliedern vor, wie mit Hilfe der computergestützten Erweiterung der Realitätswahrnehmung der Service verbessert werden kann. So können Mitarbeiter bei der Installation oder Wartung eines Produkts über eine spezielle Brille virtuelle Inhalte in ihrem realen Gesichtsfeld sehen.

Müller zeigte sich sehr erfreut darüber, „dass immer mehr Unternehmen in die Zukunft investieren und als Partnerunternehmen ihre künftigen Fach- und Führungskräfte mit StudiumPlus qualifizieren“. Mittlerweile seien es immer mehr Unternehmen aus dem Frankfurter Raum und von außerhalb Hessens. Ebenso steige die Zahl der Studierenden, die nicht aus Hessen stammen, berichtete der Leitende Direktor von StudiumPlus, Professor Harald Danne. 1325 Studierende sind aktuell immatrikuliert – auch ein Rekord, ebenso wie die Zahl der 535 Erstsemester im Wintersemester 2017/18, so Müller. Die Anmeldungen für das kommende Semester lägen schon jetzt höher als die Zahl des Vorjahres. Die Zahl der offenen Stellen in den Partnerunternehmen – einsehbar auf der StudiumPlus-Homepage – steige ebenfalls stetig.

Steffen Buch folgt auf Klaus Gantner

Müller verabschiedet Klaus Gantner, der als Verwaltungsrat der Viessmann Werke GmbH & Co. KG in den Ruhestand gegangen ist und auch aus dem Vorstand des CCD ausscheidet. Zum Nachfolger wählten die Mitglieder Steffen Buch, der den Bereich Personal von Gantner bei Viessmann übernommen hat. Er wird zuständig sein für die Campusse in Bad Hersfeld, Bad Wildungen und Frankenberg. In den Vorstand wiedergewählt wurde der Vorsitzende der Unternehmensleitung der Schunk Group, Dr. Arno Roth. Auch zwölf Wirtschaftsvertreter, die im Kuratorium von StudiumPlus die Studieninhalte mitgestalten, wurden wiedergewählt. Neu ins Kuratorium wurden Andrea Potsch (Hedrich GmbH, Ehringshausen) und Dr. Anne-Kathrin Roth (Roth Industries, Dautphetal) gewählt.

THM-Präsident Professor Matthias Willems hob hervor, dass die gute Zusammenarbeit zwischen der regionalen Wirtschaft und der THM deren größte Stärke sei – und die sei nur möglich durch das CCD.

Zu Gast beim CCD war Peter Stumpf, Geschäftsführer der TransMIT Gesellschaft für Technologietransfer GmbH mit Sitz in Gießen und Frankfurt. Er berichtete über die TransMIT-Dienstleistungen für Unternehmen und Hochschulen. (red)