Reuschling ist spitze

Während einer Feierstunde wurde Reuschling im Regierungspräsidium Gießen im Beisein von Oberbürgermeister Manfred Wagner ausgezeichnet. „Sie sind Partner der Bürger und repräsentieren die öffentliche Verwaltung. Wir setzen unsere ganze Hoffnung in Sie“, gratulierte Innenstaatssekretär Werner Koch den zehn landesbesten Azubis in Verwaltungsberufen. Er und RP Christoph Ullrich übergaben die Urkunden und Buchgutschein sowie Porzellan-Hessen-Löwen.

Besonders erfreut war Ullrich, dass er mit Nadine Rippke aus Heuchelheim eine Landesbeste aus dem eigenen Haus ehren konnte.

In seiner Ansprache blickte er drei Jahre zurück, als die Absolventen den großen Schritt von der Schule in die Berufswelt machten. Ullrich betonte, dass nun der nächste Schritt anstehe. „Sie haben mit der Ausbildung ein stabiles Fundament gelegt. Und bedenken Sie immer: Verwaltung ist für die Bürger da und überlegen Sie immer wieder, was machen wir und für wen machen wir das.“ Landesweit hatten rund 600 Auszubildende an den Prüfungen teilgenommen. Davon haben sechs Kaufleute für Büromanagement und vier Verwaltungsfachangestellte mit der Bestnote von 15 Punkten bestanden. (wi)