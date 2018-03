Schüler auf das Berufsleben vorbereiten

Das Interesse an der Messe war groß, ebenso das Angebot an Karrieremöglichkeiten. Über 500 Schüler des beruflichen Gymnasiums und der Fachoberschule waren gekommen, um sich eingehend über den Schritt ins Berufsleben zu informieren. Wie zukunftsweisend die Berufssparten im Bereich des Gesundheits- und Sozialwesen sind, bewiesen über 110 Fachvorträge und 17 regionale wie überregionale Aussteller.

„Durch eine alternde Gesellschaft steigt der Bedarf im Gesundheits- und Pflegebereich“

„Wir wollen jungen Menschen Chancen eröffnen und zeigen, wie vielfältig, spannend und sicher Berufe in den Bereichen Gesundheit und Soziales sind“, erläuterte Initiatorin Sandra Muth. Gemeinsam mit Claudia Andersen und Volker Fachinger hätten sie als Lehrer der ARS die Initiative fortgeführt, Schülern und allen beruflich Interessierten eine Informationsplattform zu bieten, die mehr als nur eine Messe sei. „Es zählt zu unserem Selbstverständnis, wenn wir als große berufliche Schule in Mittelhessen den Kontakt zu Institutionen und zur Wirtschaft stets eng halten. Nur so können wir gemeinsam mit unseren Partnern zeigen, welche Karrieremöglichkeiten für unsere Schülerinnen und Schüler bestehen“, ergänzte Schulleiter Ralf Abel. „Wir haben bewusst den Termin unserer Messe in den frühen Februar gelegt, da nach dem absolvierten Schulhalbjahr viele Schülerinnen und Schüler sich bewerben oder sich vertieft Gedanken machen, wie eine weitere schulische Ausbildung aussehen könnte“ so Volker Fachinger. In Fachvorträgen berichteten ehemalige Absolventen der Fachoberschule sowie des Beruflichen Gymnasiums, externe Spezialisten und Berufsberater über Ausbildungsberufe und Studiengänge. Zahlreiche Institutionen gaben auf dem „Markt der Möglichkeiten“ wichtige Informationen über Beschäftigungsmöglichkeiten in der Zukunft.

„Das Gesundheits- und Sozialwesen bietet umfassende berufliche Möglichkeiten, die sich nicht unbedingt auf dem ersten Blick erschließen lassen. Unseren Schülerinnen und Schülern konnte durch die heutige Messe ein erster Eindruck des beruflichen Spektrums vermittelt werden“, erläuterte Claudia Andersen.

Bei der Messe auf dem Schulgelände zeigten Partner aus allen Sparten der Gesundheit und des Sozialen, warum sie stetig wachsende und damit zukunftssichere Branchen sind. „Eine alternde Gesellschaft garantiert einen zunehmenden Bedarf im Gesundheits- und Pflegebereich und auch der technische Fortschritt schafft zusätzliche Nachfrage und neue Aufgabengebiete wie auch Spezialisierungen“, so die Lehrerin. Nach den erfolgreichen ersten beiden Jahren wurde die Messe an der ARS um den Schwerpunkt Soziales erweitert. Auch hier gibt es zahlreiche Studiengänge und Ausbildungen und auch dieser Bereich boomt. Rund 700 Besucher informierten sich über diese wachsenden Berufsfelder. Hierzu zählten nicht nur die rund 500 Schüler der Jahrgangsstufen 11 und 12, sondern auch eine Vielzahl von allgemein interessierten Schülern. Alle erhielten einen differenzierten Überblick und informierten sich über die große Bandbreite an Ausbildungsberufen und Studiengängen im Gesundheits-, Ernährungs- und Sozialbereich.

„Es war wiederum eine erfolgreiche Messe, und wir freuen uns, wenn wir junge Menschen aus unserer Region bei ihren Zukunftsplanungen kompetent unterstützt haben“, resümierte Schulleiter Abel. (red)