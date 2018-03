Schüler entdecken Möglichkeiten

Diesmal hatten die Schüler auch Gelegenheit, sich bei Partnerunternehmen von StudiumPlus zu informieren und erste Kontakte zu knüpfen. Fast 40 Unternehmen hatten im Gebäude A15 in der Spilburg Stände aufgebaut und standen für Gespräche bereit.

„Bessere Chancen im Job“, „Geld verdienen“ und „Spaß im späteren Beruf haben“, das antworteten einige der Schüler auf die Frage von Professor Harald Danne, warum sie sich für ein Studium interessieren. Der Leitende Direktor von StudiumPlus konnte überzeugend darstellen, dass diese Wünsche bei der Entscheidung für ein duales Studium erfüllt werden. Zum einen werde das Studium von dem Partnerunternehmen, in dem die Studierenden den praktischen Teil des Studiums absolvieren, vergütet. Zum anderen liege die Arbeitslosigkeit von Studierenden aktuell bei nur einem Prozent. Vor allem aber seien 90 Prozent derjenigen, die studiert haben, später im Berufsleben zufrieden. Nur fünf Prozent Studienabbrecher aufgrund der engen Betreuung in kleinen Gruppen sind laut Danne ein weiteres Argument für das duale Studium.

Die enge Verzahnung von Theorie und Praxis sowie die sehr gute Ausstattung der Standorte von StudiumPlus nannte Marion Gottschalk als weiteres „Plus“. Die Geschäftsführerin der Ille Papierservice GmbH ist Mitglied im Vorstand des CompetenceCenter Duale Hochschulstudien (CCD), dem Verein, dem die über 750 Partnerunternehmen angehören. Sie freute sich darüber, dass so viele Unternehmen das neue Format der HIT nutzten, um sich zu präsentieren: „Wer hier herkommt, der hat echtes Interesse.“

Von Lahn-Dill bis Braunschweig

Etwa ein Drittel der Schüler, die zum Hochschulinformationstag kamen, stammen aus dem Lahn-Dill-Kreis, viele auch aus dem Landkreis Gießen. Selina Schmid kam extra aus Braunschweig, um sich über Organisationsmanagement in der Medizin zu informieren. „Das gibt es nur hier, ich habe das Studienangebot im Internet gefunden“, erklärte sie. Jan Stroh aus Gießen wollte sich einen Überblick über die Unternehmen verschaffen, „das ist eine super Gelegenheit“, sagte er. Zwei junge Frauen, die nächstes Jahr an der Theodor-Heuss-Schule ihr Fachabitur im Bereich Wirtschaft machen, wollten sich ebenfalls ein einen Überblick verschaffen. Eine der beiden weiß aber jetzt schon, dass sie entweder dual studieren oder eine Ausbildung machen will „im kaufmännischen Bereich.“

Und Naomi Failing interessierte sich besonders für Bauingenieurwesen. Die 18-Jährige aus Wetzlar wollte das duale Angebot und die entsprechenden Unternehmen kennenlernen.

Die Motivationen waren unterschiedlich, der Andrang an den Ständen der Unternehmen war groß. Manche nahmen nur Informationsmaterial mit, andere ließen sich auch schon ganz konkret über den Weg zur Bewerbung aufklären.

Der HIT fand dieses Jahr nicht nur in Wetzlar, sondern auch an den Außenstellen von StudiumPlus in Bad Hersfeld, Bad Wildungen, Bad Vilbel, Biedenkopf, Frankenberg und Limburg statt. StudiumPlus ist der größte Anbieter dualer Studienangebote in Hessen. Es hat seinen Hauptsitz in Wetzlar. Um studieren zu können, muss man sich um einen Studienvertrag bei einem der Partnerunternehmen bewerben. Derzeit werden die dualen Bachelor-Studiengänge Betriebswirtschaft, Ingenieurwesen, Softwaretechnologie, Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen und Organisationsmanagement in der Medizin angeboten. Hinzu kommen die Master-Studiengänge Prozessmanagement, Systems Engineering und Technischer Vertrieb.

Nähere Infos, auch zu freien Plätzen, gibt es unter www.studiumplus.de. (red)