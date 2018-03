Schüler gründen eigene Firma

Begleitet werden die Jugendlichen bei der Gründung ihres Startups „How2Shirt“ von ihren Lehrerinnen und vom Institut der deutschen Wirtschaft Junior in Köln sowie der Firma Corpotex in Gießen als Patenfirma.

Die Firmengründer arbeiten in den Abteilungen Finanzen, Marketing, Verwaltung, Produktion. Löhne werden online gebucht, Flyer erstellt. Zuvor hatten die Neuntklässler entscheiden müssen, für welche Abteilungen sie sich bewerben wollen, wobei deutlich wurde, dass ein Unternehmen nicht nur einen Vorstand, sondern auch ganz wichtig, eine Produktion braucht.

Unternehmen übernimmt Patenrolle

Beeindruckt waren die Jugendlichen vom Besuch bei ihrer Patenfirma in Gießen. Sören und Sabrina Schneider betreiben in Gießen erfolgreich die Firma Corpotex, Anbieter im Bereich Corporate Fashion, Workwear, Promotion & Team Wear sowie Merchandising. Sören Schneider berichtete von seiner Ausbildung bei einem Herrenausstatter in Gießen, seinem anschließenden Studium der Textilwissenschaften und der Entwicklung seines Unternehmens.

Zunächst hatten die Jugendlichen die Idee, T-Shirts mit Transferfolie zu bedrucken. Sie mussten jedoch feststellen, dass sich die Folie in der Waschmaschine auflöste. Das kleine Budget des Startups – die Eltern sowie die Lehrerinnen zahlten je zehn Euro Startkapital – minimierte sich durch den Kauf der Arbeitsmaterialien und auch Löhne. Auch ein schuleigenes Bügeleisen half den finanziellen Gegebenheiten wenig weiter. So gestaltete sich die Entwicklungsphase schwierig.

Die Stickmaschine der Oma einer Schülerin war es schließlich, auf die alle ihre Hoffnungen in der Produktentwicklung setzen. Kreuzstich, Vereinslogo und mehr können so auf T-Shirts übertragen werden.

Jetzt wollen die Firmengründer eine erste Kollektion für ihre Mitschüler entwerfen. Auch für Vereine und Anlässe wie Geburtstage, Junggesellenabschiede können bei „How2Shirt“ T-Shirts erstellt werden.

Kontakt zur Schülerfirma ist möglich per E-Mail an How2Shirt(at)gmx.de. (red)