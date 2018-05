Schüler helfen bei Berufswahl

Dabei gebe es einen wesentlichen Unterschied zu vergleichbaren Angeboten der Berufsorientierung an anderen Schulen, erklärte HLS-Schulleiter Jochen Lang. „Während anderswo Berufspraktiker ihre Firmen bei einer Art kleiner Berufsinfobörse vorstellen, sind es hier die Schüler, die die ihre Mitschüler informieren“, erklärte er.

Die Stände in Aula, Foyer und Cafeteria sind nämlich durch jene Schüler besetzt und gestaltet, die in den vergangenen Monaten ein Betriebspraktikum absolviert haben. Was sie dabei gelernt und erfahren haben, geben sie nun an die anderen Jugendlichen weiter, die als nächstes mit einem Praktikum an der Reihe sind.

Aufgeteilt in verschiedene Felder von sozialen Berufen über Jobs in der Industrie bis zum Einzelhandel gewährten die Schüler dabei Einblicke in ihre Tätigkeiten in den jeweiligen Betrieben und beantworteten auch Fragen der Besucher. Auf diese Weise ergebe sich ein lockerer, ungezwungener Austausch zwischen Gleichaltrigen, stellte Lang fest. „Dabei wisst ihr ja selbst am besten, was euch am meisten gefallen oder auch überrascht hat bei eurer Zeit in dem Betrieb“, richtete er sich an die ausstellenden Schüler. Die hätten einfach einen ganz anderen Blick auf das Thema und wüssten mitunter besser, was für ihresgleichen interessant zu erfahren ist. Und an diejenigen adressiert, die auf der Suche nach einem Praktikumsplatz oder gar einer Ausbildungsstelle sind, riet Lang, auch wirklich ernsthaft von dem Angebot Gebrauch zu machen: „Der Arbeitsplatz sollte gut gewählt sein, denn wir verbringen immerhin einen Großteil unseres Lebens dort.“ Neben den Schülern, die von ihren Praktikumserfahrungen berichteten, waren aber auch die Schüler der H8 sowie der H7 mit Ständen vertreten.

Handwerkliches Geschick fördern

Die Achtklässler zeigten dabei, was sie während ihres Praxistages gelernt haben. An diesem Tag werde bewusst besonders praxisorientiert gearbeitet – auch um das handwerkliche Geschick der Schüler zu fördern, erklärte Lehrerin Sabrina Fuchs. So stellten die Jugendlichen etwa vor Ort einen kleinen Tischgrill her und zeigten, wie ein Vogelhaus zusammengebaut wird. Die Siebtklässler wiederum berichteten von ihren Erfahrungen mit der vorbereitenden Berufsorientierung. Dabei sind die Schüler für ein halbes Jahr lang immer freitags in der Beruflichen Schulen Biedenkopf zu Gast und belegen dort Kurse in zwei Berufen, die sie selbst gewählt haben. „Dieses Konzept hat sich in den vergangenen Jahren sehr bewährt und es bietet den Jugendlichen eine tolle Möglichkeit, Kontakte zur Berufswelt zu knüpfen und konkrete Arbeitsabläufe kennen zu lernen“, so Jochen Lang. (val)