Schule wirbt für das Abitur mit dem Plus

Viel zu sehen gab es schon im Foyer, wo Kreatives aus dem Kunstunterricht und dem Fach Darstellendes Spiel gezeigt wurde.

Was nach einem erfolgreichen Abschluss der allgemeinen Hochschulreife an der Schule „mitgenommen“ werden kann, wurde den zahlreich erschienenen Gästen in den Innenräumen präsentiert. An verschiedenen Informationsständen stellten die Lehrer gemeinsam mit Schülern ihre Unterrichtsfächer vor und rückten dabei deren Kernziele in den Vordergrund: Vom Bewerten und Beurteilen, Genießen und Verstehen war hier die Rede, aber auch von Kalkulation, Rentabilität und Umweltschutz, Letztere in Bezug auf die von der Schule angebotenen Schwerpunkte Wirtschaft und Umwelttechnik. In der Aula informierte Alexander Neuhoff, der Koordinator des Beruflichen Gymnasiums der WKS, über den Aufbau des Zweigs und weitere Zusatzangebote.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit standen die vielen Ehemaligen, die an diesem Abend der Einladung der Schule gefolgt waren und zeigen konnten, was aus ihnen geworden ist.

Ehemalige zeigen, was aus ihnen geworden ist

Hier hatten die Gäste, vor allem Eltern sowie potenzielle Schüler, die Chance, die Erfahrungen mit der Schule und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten aus erster Hand zu erfragen. Die Vielfalt der nach dem Abitur ergriffenen Berufe – vom Verwaltungsangestellten über das Lehramt bis hin zur Luft- und Raumfahrttechnik – war an einer Infotafel zu bewundern. Unterstützt wurde die Veranstaltung durch einen Stand der Umweltorganisation Greenpeace sowie durch einen Vortag von Nadine May von der Sparkassen-Finanzgruppe. (tt)