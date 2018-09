Schunk will junge Menschen begeistern

Mechatronikerin oder Werkstofftechnikingenieur? Ausbildung oder Dualer Studiengang? Die passenden Antworten gab es beim „Tag der Ausbildung“. Rund 50 Auszubildende stellt Schunk 2019 an den Standorten Heuchelheim und Wettenberg ein, wobei Bewerber sich auf 17 verschiedene technische und kaufmännische Ausbildungsberufe, sieben Duale Bachelor- sowie drei duale Masterstudiengänge bewerben können.

Wie eine digitale Bewerbung aussehen sollte, darüber gab es einen Kurzfilm, aber auch im persönlichen Gespräch konnten Fragen geklärt werden. „Wir wollen junge Menschen, vor allem auch junge Frauen für technische Berufe begeistern", erklärte Personalleiter Steffen Friedrich mit Verweis auf die Angebote der Schunk Group. „Nach erfolgreichem Abschluss und bei persönlicher und fachlicher Eignung übernimmt Schunk seine Auszubildenden unbefristet", so Friedrich weiter.

Einmal mehr nutzten auch zahlreiche Schulklassen die Gelegenheit um sich im Unternehmen bei einer Führung oder aber auch gezielt an Arbeitsplätzen im Ausbildungszentrum umzusehen. Hier demonstrierten Auszubildende wie CNC-­gesteuerte Werkzeugmaschinen bedient und Werkstücke mit Techniken wie Fräsen, Drehen und Schleifen bearbeitet werden. Auch für Fragen zu den kaufmännischen Ausbildungsberufen standen Ausbilder und Azubis zur Verfügung.

Für die perfekte Verknüpfung von Theorie und Praxis in der Ausbildung setzt Schunk außerdem auf das Duale Studium. Hier bietet das Unternehmen mittlerweile insgesamt sieben Bachelorstudiengänge an - vom Ingenieurwesen bis zur Werkstofftechnik. Über Ablauf und Konzept der einzelnen Studiengänge informierten die beiden dual Studierenden Matthias Braig und Johannes Karkos. Beim „Do-it-yourself-Parcours" erkundeten die Besucher die Ausbildungswerkstatt auf eigene Faust - und kamen so leicht ins Gespräch mit den Ausbildern. Zusätzliche Informationen zu den Berufen in der Metall- und Elektroindustrie bot der M+E Infotruck von HessenMetall.

Mit einem Umsatz von rund 1,2 Millarden Euro ist Schunk eines der größten Industrieunternehmen Mittelhessens und einer der größten Ausbilder der Region. Allein an seinen drei mittelhessischen Standorten beschäftigt die Schunk Group derzeit rund 150 Auszubildende und dual Studierende. Neben modernen Ausbildungszentren und regelmäßigem betriebsinternen Unterricht und Lehrgängen sorgen Projektarbeiten und Exkursionen für eine qualifizierte und abwechslungsreiche Ausbildung. Das Bewerbungsverfahren für 2019 ist bereits eröffnet, wobei es noch freie Plätze bei den dualen Studiengänge Ingenieurwesen FR Maschinenbau (Bachelor), Studium Kunststofftechnik (Bachelor), Studium Werkstofftechnik Glas und Keramik (Bachelor) gibt. Weiterhin werden noch Elektroniker (m/w) für Betriebstechnik, Industriekaufmann (m/w), Industriekeramiker (m/w) für Anlagentechnik, Industriemechaniker (m/w), Koch (m/w), Mechatroniker (m/w), Physiklaborant (m/w), Verfahrensmechaniker (m/w) für Kunststoff- und Kautschuktechnik, Werkzeugmechaniker (m/w) und Zerspanungsmechaniker (m/w) gesucht.

Weitere Informationen finden sich unter: www.schunk-career.com.(wi)